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Шкаф настенный Neomax 6U 350мм глухая серый NCB-WM6U-6035MK3-100-GY купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный Neomax 6U 350мм глухая серый NCB-WM6U-6035MK3-100-GY

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Шкаф настенный Neomax 6U 350мм глухая серый NCB-WM6U-6035MK3-100-GY - фото 1
Шкаф настенный Neomax 6U 350мм глухая серый NCB-WM6U-6035MK3-100-GY - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
100
Высота
6U
  • Шкаф настенный Neomax 6U 350мм глухая серый NCB-WM6U-6035MK3-100-GY - фото 1
  • Шкаф настенный Neomax 6U 350мм глухая серый NCB-WM6U-6035MK3-100-GY - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741048
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Характеристики

Бренд
NeoMax
Длина
350
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
100
Высота
6U
Высота (мм)
250
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
62х39х25
Вес, кг.
13

Описание товара Шкаф настенный Neomax 6U 350мм глухая серый NCB-WM6U-6035MK3-100-GY

Телекоммуникационный шкаф NEOMAX — компактное решение для настенного размещения оборудования. При ширине 600 мм, глубине 350 мм и высоте 250 мм он не занимает много места, сохраняя полезный объём 6U. Максимальная нагрузка до 100 кг позволяет разместить необходимое телекоммуникационное оборудование. Серый цвет гармонично вписывается в рабочее пространство, а металлическая дверь придаёт конструкции практичный и строгий вид.

Отзывы о товаре Шкаф настенный Neomax 6U 350мм глухая серый NCB-WM6U-6035MK3-100-GY




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Характеристики
Бренд
NeoMax
Длина
350
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
100
Высота
6U
Высота (мм)
250
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф NEOMAX — компактное решение для настенного размещения оборудования. При ширине 600 мм, глубине 350 мм и высоте 250 мм он не занимает много места, сохраняя полезный объём 6U. Максимальная нагрузка до 100 кг позволяет разместить необходимое телекоммуникационное оборудование. Серый цвет гармонично вписывается в рабочее пространство, а металлическая дверь придаёт конструкции практичный и строгий вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный Neomax 6U 350мм глухая серый NCB-WM6U-6035MK3-100-GY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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