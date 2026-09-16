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Полка Cabeus консольная 1U 200мм 15кг черный SH-J017-1U-200-BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка Cabeus консольная 1U 200мм 15кг черный SH-J017-1U-200-BK

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Полка Cabeus консольная 1U 200мм 15кг черный SH-J017-1U-200-BK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741009
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полка Cabeus консольная 1U 200мм 15кг черный SH-J017-1U-200-BK
1 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Длина
200
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
15
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
45х20х5
Вес, кг.
1

Описание товара Полка Cabeus консольная 1U 200мм 15кг черный SH-J017-1U-200-BK

Полка Cabeus для внутреннего размещения телекоммуникационного оборудования. Компактная глубина 200 мм помогает рационально использовать пространство, а максимальная нагрузка до 15 кг позволяет разместить необходимое оборудование и аксессуары. Открытая конструкция без двери обеспечивает удобный доступ к содержимому, а чёрный цвет придаёт изделию сдержанный профессиональный вид.

Отзывы о товаре Полка Cabeus консольная 1U 200мм 15кг черный SH-J017-1U-200-BK




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
200
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
15
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Описание
Полка Cabeus для внутреннего размещения телекоммуникационного оборудования. Компактная глубина 200 мм помогает рационально использовать пространство, а максимальная нагрузка до 15 кг позволяет разместить необходимое оборудование и аксессуары. Открытая конструкция без двери обеспечивает удобный доступ к содержимому, а чёрный цвет придаёт изделию сдержанный профессиональный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Полка Cabeus консольная 1U 200мм 15кг черный SH-J017-1U-200-BK - по цене 1340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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