Полка Cabeus консольная 1U 200мм 15кг черный SH-J017-1U-200-BK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
В наличии
Код товара: 741009
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
200
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
15
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
45х20х5
Вес, кг.
1
Описание товара Полка Cabeus консольная 1U 200мм 15кг черный SH-J017-1U-200-BK
Полка Cabeus для внутреннего размещения телекоммуникационного оборудования. Компактная глубина 200 мм помогает рационально использовать пространство, а максимальная нагрузка до 15 кг позволяет разместить необходимое оборудование и аксессуары. Открытая конструкция без двери обеспечивает удобный доступ к содержимому, а чёрный цвет придаёт изделию сдержанный профессиональный вид.
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Бренд
Cabeus
Длина
200
Тип
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
15
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Полка Cabeus для внутреннего размещения телекоммуникационного оборудования. Компактная глубина 200 мм помогает рационально использовать пространство, а максимальная нагрузка до 15 кг позволяет разместить необходимое оборудование и аксессуары. Открытая конструкция без двери обеспечивает удобный доступ к содержимому, а чёрный цвет придаёт изделию сдержанный профессиональный вид.
Купить Полка Cabeus консольная 1U 200мм 15кг черный SH-J017-1U-200-BK - по цене 1340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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