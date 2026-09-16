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Полка Cabeus перфорированная 450мм 45кг черный SH-J018-WM45-BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка Cabeus перфорированная 450мм 45кг черный SH-J018-WM45-BK

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Полка Cabeus перфорированная 450мм 45кг черный SH-J018-WM45-BK - фото 1
Полка Cabeus перфорированная 450мм 45кг черный SH-J018-WM45-BK - фото 2
Полка Cabeus перфорированная 450мм 45кг черный SH-J018-WM45-BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
45
  • Полка Cabeus перфорированная 450мм 45кг черный SH-J018-WM45-BK - фото 1
  • Полка Cabeus перфорированная 450мм 45кг черный SH-J018-WM45-BK - фото 2
  • Полка Cabeus перфорированная 450мм 45кг черный SH-J018-WM45-BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741002
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полка Cabeus перфорированная 450мм 45кг черный SH-J018-WM45-BK
1 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип устройства
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
45
Высота (мм)
35
Ширина (мм)
495
Глубина (мм)
280
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х29х4
Вес, кг.
1.5

Описание товара Полка Cabeus перфорированная 450мм 45кг черный SH-J018-WM45-BK

Стационарная полка четырехточечного крепления предназначена для установки в настенные шкафы Cabeus глубиной 450мм. Используется для размещения технологического оборудования, не имеющего стандартного 19” крепления. Полка имеет перфорацию, позволяющую охлаждать технологическое оборудование. Максимально разрешенная нагрузка – 45 кг. Покрытие – порошковая ударопрочная краска, черная (RAL9004). Толщина стали составляет 1,3 мм. Установка стационарной полки производится путем крепления на боковые поверхности 19” направляющих с помощью стандартного крепежа – квадратных гаек, винтов М6 и пластиковых шайб.

Отзывы о товаре Полка Cabeus перфорированная 450мм 45кг черный SH-J018-WM45-BK




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип устройства
полка
Размещение
внутренний
Цвет
черный
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
45
Высота (мм)
35
Ширина (мм)
495
Глубина (мм)
280
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарная полка четырехточечного крепления предназначена для установки в настенные шкафы Cabeus глубиной 450мм. Используется для размещения технологического оборудования, не имеющего стандартного 19” крепления. Полка имеет перфорацию, позволяющую охлаждать технологическое оборудование. Максимально разрешенная нагрузка – 45 кг. Покрытие – порошковая ударопрочная краска, черная (RAL9004). Толщина стали составляет 1,3 мм. Установка стационарной полки производится путем крепления на боковые поверхности 19” направляющих с помощью стандартного крепежа – квадратных гаек, винтов М6 и пластиковых шайб.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Полка Cabeus перфорированная 450мм 45кг черный SH-J018-WM45-BK - по цене 1340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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