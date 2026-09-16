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Направляющие Cabeus для шкафов 800мм 100кг серый JH05-08-100KG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Направляющие Cabeus для шкафов 800мм 100кг серый JH05-08-100KG

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Направляющие Cabeus для шкафов 800мм 100кг серый JH05-08-100KG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740997
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Направляющие Cabeus для шкафов 800мм 100кг серый JH05-08-100KG
1 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
100
Высота (мм)
50
Ширина (мм)
50
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х6х6
Вес, кг.
1.7

Описание товара Направляющие Cabeus для шкафов 800мм 100кг серый JH05-08-100KG

Телекоммуникационный шкаф Cabeus серого цвета с внешним размещением рассчитан на максимальную нагрузку до 100 кг. Глубина 600 мм позволяет организовать пространство для размещения телекоммуникационного оборудования. Конструкция без двери обеспечивает быстрый доступ к установленным компонентам и удобство обслуживания.

Отзывы о товаре Направляющие Cabeus для шкафов 800мм 100кг серый JH05-08-100KG




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
внутренний
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
100
Высота (мм)
50
Ширина (мм)
50
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф Cabeus серого цвета с внешним размещением рассчитан на максимальную нагрузку до 100 кг. Глубина 600 мм позволяет организовать пространство для размещения телекоммуникационного оборудования. Конструкция без двери обеспечивает быстрый доступ к установленным компонентам и удобство обслуживания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Направляющие Cabeus для шкафов 800мм 100кг серый JH05-08-100KG - по цене 1420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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