Top.Mail.Ru
Вентиляторный модуль Cabeus потолочный 4xFAN 800мм черный TRAY-80-BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентиляторный модуль Cabeus потолочный 4xFAN 800мм черный TRAY-80-BK

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740995
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентиляторный модуль Cabeus потолочный 4xFAN 800мм черный TRAY-80-BK
5 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Размеры в упаковке, см
56х43х6
Вес, кг.
4

Описание товара Вентиляторный модуль Cabeus потолочный 4xFAN 800мм черный TRAY-80-BK

Вентиляторный модуль Cabeus потолочный 4xFAN 800мм черный TRAY-80-BK

Отзывы о товаре Вентиляторный модуль Cabeus потолочный 4xFAN 800мм черный TRAY-80-BK




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cabeus
Описание
Вентиляторный модуль Cabeus потолочный 4xFAN 800мм черный TRAY-80-BK
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Вентиляторный модуль Cabeus потолочный 4xFAN 800мм черный TRAY-80-BK - по цене 5770 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...