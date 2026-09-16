Шкаф напольный Cabeus 22U 800мм перфорация черный ND-05C-22U60/80-BK
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 420 руб.
В наличии
Код товара: 740985
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
50 420 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Размеры в упаковке, м
1.17х0.8х0.6
Вес, кг.
59.7
Описание товара Шкаф напольный Cabeus 22U 800мм перфорация черный ND-05C-22U60/80-BK
Шкаф напольный Cabeus 22U 800мм перфорация черный ND-05C-22U60/80-BK
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Бренд
Cabeus
Шкаф напольный Cabeus 22U 800мм перфорация черный ND-05C-22U60/80-BK
Купить Шкаф напольный Cabeus 22U 800мм перфорация черный ND-05C-22U60/80-BK - по цене 50420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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