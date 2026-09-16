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Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100

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Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 1
Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 2
Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 3
Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 4
Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 5
Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 6
Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 7
Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 8
Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 9
Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 10
Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
800
Высота
42U
  • Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 1
  • Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 2
  • Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 3
  • Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 4
  • Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 5
  • Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 6
  • Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 7
  • Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 8
  • Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 9
  • Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 10
  • Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740978
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Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
800
Высота
42U
Высота (мм)
2055
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.06х0.8х0.6
Вес, кг.
111.4

Описание товара Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100

Телекоммуникационный шкаф Cabeus — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U и полезная глубина 900 мм позволяют организовать пространство внутри шкафа, а габариты 2055?600?1000 мм обеспечивают значительный объём для установки техники. Максимальная нагрузка до 800 кг делает модель подходящей для оснащения телекоммуникационной зоны с большим количеством оборудования. Серая расцветка выглядит сдержанно и практично, а стеклянная дверь позволяет визуально контролировать содержимое шкафа. Надёжный вариант для системной организации оборудования в техническом помещении.

Отзывы о товаре Шкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/100




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
800
Высота
42U
Высота (мм)
2055
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
900
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U и полезная глубина 900 мм позволяют организовать пространство внутри шкафа, а габариты 2055?600?1000 мм обеспечивают значительный объём для установки техники. Максимальная нагрузка до 800 кг делает модель подходящей для оснащения телекоммуникационной зоны с большим количеством оборудования. Серая расцветка выглядит сдержанно и практично, а стеклянная дверь позволяет визуально контролировать содержимое шкафа. Надёжный вариант для системной организации оборудования в техническом помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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