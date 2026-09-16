Шкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05F-12U60/60M-R
Оригинальный товар
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Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 040 руб.
В наличии
Код товара: 740977
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Загружаем...
18 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
Высота (мм)
635
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
550
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х60х60
Вес, кг.
26
Описание товара Шкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05F-12U60/60M-R
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — компактное напольное решение для размещения оборудования. При ширине и глубине 600 мм он не займёт много места, а высота 635 мм соответствует 12U. Полезная глубина 550 мм позволяет удобно организовать внутреннее пространство, а максимальная нагрузка до 50 кг подходит для установки оборудования с суммарным весом в этих пределах. Серый корпус и металлическая дверь придают шкафу сдержанный профессиональный вид. Практичный формат для телекоммуникационных задач, где важны компактные габариты и напольное размещение.
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Бренд
Cabeus
Длина
600
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
12U
Высота (мм)
635
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
550
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Страна производитель
Китай
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — компактное напольное решение для размещения оборудования. При ширине и глубине 600 мм он не займёт много места, а высота 635 мм соответствует 12U. Полезная глубина 550 мм позволяет удобно организовать внутреннее пространство, а максимальная нагрузка до 50 кг подходит для установки оборудования с суммарным весом в этих пределах. Серый корпус и металлическая дверь придают шкафу сдержанный профессиональный вид. Практичный формат для телекоммуникационных задач, где важны компактные габариты и напольное размещение.
Купить Шкаф напольный Cabeus 12U 600мм перфорация серый SH-05F-12U60/60M-R - по цене 18040 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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