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Шкаф настенный Cabeus 6U 350мм перфорация серый SH-05F-6U60/35M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф настенный Cabeus 6U 350мм перфорация серый SH-05F-6U60/35M

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Шкаф настенный Cabeus 6U 350мм перфорация серый SH-05F-6U60/35M
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
60
Высота
6U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740975
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Характеристики

Бренд
Cabeus
Длина
350
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
60
Высота
6U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
290
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
61х38х36
Вес, кг.
34

Описание товара Шкаф настенный Cabeus 6U 350мм перфорация серый SH-05F-6U60/35M

Телекоммуникационный шкаф Cabeus — компактное настенное решение для размещения оборудования в ограниченном пространстве. Формат 6U позволяет аккуратно организовать телекоммуникационную систему, а полезная глубина 290 мм подходит для установки соответствующего оборудования. Металлическая дверь и прочная конструкция выдерживают нагрузку до 60 кг. При ширине 600 мм и глубине 350 мм шкаф не занимает лишнего места, сохраняя удобный внутренний объём. Чёрный цвет придаёт модели строгий профессиональный вид, подходящий для серверных, офисных и технических помещений.

Отзывы о товаре Шкаф настенный Cabeus 6U 350мм перфорация серый SH-05F-6U60/35M




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
350
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
60
Высота
6U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
290
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — компактное настенное решение для размещения оборудования в ограниченном пространстве. Формат 6U позволяет аккуратно организовать телекоммуникационную систему, а полезная глубина 290 мм подходит для установки соответствующего оборудования. Металлическая дверь и прочная конструкция выдерживают нагрузку до 60 кг. При ширине 600 мм и глубине 350 мм шкаф не занимает лишнего места, сохраняя удобный внутренний объём. Чёрный цвет придаёт модели строгий профессиональный вид, подходящий для серверных, офисных и технических помещений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный Cabeus 6U 350мм перфорация серый SH-05F-6U60/35M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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