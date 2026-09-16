Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M
Оригинальный товар
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Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
60
Высота
9U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 820 руб.
В наличии
Код товара: 740972
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Длина
390
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
60
Высота
9U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
61х51х46
Вес, кг.
21
Описание товара Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — практичное решение для компактного размещения оборудования. Настенная конструкция помогает рационально использовать пространство, а глубина 390 мм и ширина 600 мм позволяют организовать установку в ограниченной зоне. Формат 9U подходит для размещения телекоммуникационного оборудования, а максимальная нагрузка до 60 кг обеспечивает уверенную эксплуатацию. Серый цвет выглядит сдержанно и легко вписывается в рабочую инфраструктуру.
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Бренд
Cabeus
Длина
390
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
60
Высота
9U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф Cabeus — практичное решение для компактного размещения оборудования. Настенная конструкция помогает рационально использовать пространство, а глубина 390 мм и ширина 600 мм позволяют организовать установку в ограниченной зоне. Формат 9U подходит для размещения телекоммуникационного оборудования, а максимальная нагрузка до 60 кг обеспечивает уверенную эксплуатацию. Серый цвет выглядит сдержанно и легко вписывается в рабочую инфраструктуру.
Купить Шкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M - по цене 13820 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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