Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 410 руб.
В наличии
Код товара: 740960
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
200
Описание товара Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black
Жесткий диск A-Data объёмом 2 ТБ — вместительное решение для хранения документов, фотографий, видео и других файлов. Форм-фактор 2,5 дюйма делает накопитель компактным и удобным для установки в устройства соответствующего размера. Скорость вращения 5400 об/мин обеспечивает сбалансированную работу для повседневных задач и хранения больших объёмов данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Страна производитель
Тайвань
Жесткий диск A-Data объёмом 2 ТБ — вместительное решение для хранения документов, фотографий, видео и других файлов. Форм-фактор 2,5 дюйма делает накопитель компактным и удобным для установки в устройства соответствующего размера. Скорость вращения 5400 об/мин обеспечивает сбалансированную работу для повседневных задач и хранения больших объёмов данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black – стоимость товара 11410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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