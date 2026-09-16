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Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black

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Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black - фото 1
Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black - фото 2
Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black - фото 3
Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black - фото 4
Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
  • Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black - фото 1
  • Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black - фото 2
  • Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black - фото 3
  • Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black - фото 4
  • Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 410 руб. 
Начислим 183 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740960
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black
11 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
200

Описание товара Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black

Жесткий диск A-Data объёмом 2 ТБ — вместительное решение для хранения документов, фотографий, видео и других файлов. Форм-фактор 2,5 дюйма делает накопитель компактным и удобным для установки в устройства соответствующего размера. Скорость вращения 5400 об/мин обеспечивает сбалансированную работу для повседневных задач и хранения больших объёмов данных.



Теги товара: 2 тб

Отзывы о товаре Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Объем
2 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Страна производитель
Тайвань
Описание
Жесткий диск A-Data объёмом 2 ТБ — вместительное решение для хранения документов, фотографий, видео и других файлов. Форм-фактор 2,5 дюйма делает накопитель компактным и удобным для установки в устройства соответствующего размера. Скорость вращения 5400 об/мин обеспечивает сбалансированную работу для повседневных задач и хранения больших объёмов данных.


Теги товара: 2 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний накопитель External HDD ADATA 2TB USB 3.2 Gen 1 (USB 5Gbps) COLOR BOX black – стоимость товара 11410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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