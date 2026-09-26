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Жесткий диск Western Digital Purple HDD 3.5" SATA 1TB, IntelliPower, 64MB buffer (DV&NVR), WD11PURZ, 1 year (следы эксплуатации) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Western Digital Purple HDD 3.5" SATA 1TB, IntelliPower, 64MB buffer (DV&NVR), WD11PURZ, 1 year (следы эксплуатации)

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Жесткий диск Western Digital Purple HDD 3.5&quot; SATA 1TB, IntelliPower, 64MB buffer (DV&amp;NVR), WD11PURZ, 1 year (следы эксплуатации) - фото 1
Жесткий диск Western Digital Purple HDD 3.5&quot; SATA 1TB, IntelliPower, 64MB buffer (DV&amp;NVR), WD11PURZ, 1 year (следы эксплуатации) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
  • Жесткий диск Western Digital Purple HDD 3.5&quot; SATA 1TB, IntelliPower, 64MB buffer (DV&amp;NVR), WD11PURZ, 1 year (следы эксплуатации) - фото 1
  • Жесткий диск Western Digital Purple HDD 3.5&quot; SATA 1TB, IntelliPower, 64MB buffer (DV&amp;NVR), WD11PURZ, 1 year (следы эксплуатации) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740949
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
460

Описание товара Жесткий диск Western Digital Purple HDD 3.5" SATA 1TB, IntelliPower, 64MB buffer (DV&NVR), WD11PURZ, 1 year (следы эксплуатации)

Жесткий диск WD Purple [WD11PURZ] – надежное запоминающее устройство, которое предназначено для внутренней установки в компьютеры, серверное оборудование, видеорегистраторы систем наблюдения и другую технику. Благодаря емкости 1 ТБ накопитель обеспечивает хранение довольно большого количества различных файлов. Технология AllFrame позволяет уменьшить потерю кадров и улучшить воспроизведение видео. Интерфейс подключения SATA III подчеркивает широкую совместимость и простоту интеграции. Из других характеристик WD Purple отмечается оптимизация под RAID-массивы.



Теги товара: 1 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital Purple HDD 3.5" SATA 1TB, IntelliPower, 64MB buffer (DV&NVR), WD11PURZ, 1 year (следы эксплуатации)




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск WD Purple [WD11PURZ] – надежное запоминающее устройство, которое предназначено для внутренней установки в компьютеры, серверное оборудование, видеорегистраторы систем наблюдения и другую технику. Благодаря емкости 1 ТБ накопитель обеспечивает хранение довольно большого количества различных файлов. Технология AllFrame позволяет уменьшить потерю кадров и улучшить воспроизведение видео. Интерфейс подключения SATA III подчеркивает широкую совместимость и простоту интеграции. Из других характеристик WD Purple отмечается оптимизация под RAID-массивы.


Теги товара: 1 тб
Самовывоз
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Отзывы


Жесткий диск Western Digital Purple HDD 3.5" SATA 1TB, IntelliPower, 64MB buffer (DV&NVR), WD11PURZ, 1 year (следы эксплуатации) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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