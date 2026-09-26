Видеокарта Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell, 48GB GDDR7 ECC, 1344 GB/s, CUDA Cores 14080, Tensor Cores 440, RT Cores 110, 4.4” H x 10.5” FHFL | DS, 300 W-Active
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Характеристики
Графический процессор
RTX PRO 5000 Blackwell
Объем видеопамяти
48 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
1740
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
384 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
786 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740947
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
RTX PRO 5000 Blackwell
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
48 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
1740
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
384 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х8
Вес, кг.
2.7
Описание товара Видеокарта Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell, 48GB GDDR7 ECC, 1344 GB/s, CUDA Cores 14080, Tensor Cores 440, RT Cores 110, 4.4” H x 10.5” FHFL | DS, 300 W-Active
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell выведет ваши профессиональные рабочие процессы на следующий уровень. Оснащенный передовой архитектурой NVIDIA и 48 ГБ высокоскоростной памяти GDDR7, этот графический процессор обеспечивает исключительную производительность, великолепную графику и мощные возможности ИИ, что делает его идеальным выбором для специалистов, стремящихся к максимальным результатам. Благодаря технологиям на базе искусственного интеллекта пользователи могут ускорять работу, воплощать в жизнь сложные проекты и добиваться потрясающих результатов в режиме плавной многозадачности.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
RTX PRO 5000 Blackwell
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
48 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
1740
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
384 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Страна производитель
Китай
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell выведет ваши профессиональные рабочие процессы на следующий уровень. Оснащенный передовой архитектурой NVIDIA и 48 ГБ высокоскоростной памяти GDDR7, этот графический процессор обеспечивает исключительную производительность, великолепную графику и мощные возможности ИИ, что делает его идеальным выбором для специалистов, стремящихся к максимальным результатам. Благодаря технологиям на базе искусственного интеллекта пользователи могут ускорять работу, воплощать в жизнь сложные проекты и добиваться потрясающих результатов в режиме плавной многозадачности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Видеокарта Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell, 48GB GDDR7 ECC, 1344 GB/s, CUDA Cores 14080, Tensor Cores 440, RT Cores 110, 4.4” H x 10.5” FHFL | DS, 300 W-Active - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Видеокарта Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell, 48GB GDDR7 ECC, 1344 GB/s, CUDA Cores 14080, Tensor Cores 440, RT Cores 110, 4.4” H x 10.5” FHFL | DS, 300 W-Active