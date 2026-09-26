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Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00

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Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото 1
Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото 2
Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото 3
Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото 4
Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото 5
Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото 6
Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото 7
Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1507
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
182
  • Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото 1
  • Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото 2
  • Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото 3
  • Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото 4
  • Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото 5
  • Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото 6
  • Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото 7
  • Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740931
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1507
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
182
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х6
Вес, г.
690

Описание товара Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00

Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce RTX 3050 RTX3050-O6G-LP-BRK подходит для игровых и мультимедийных систем с ограниченным пространством. Модель с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 и поддержкой технологий NVIDIA запускает игры и приложения в разрешении до 7680?4320. Низкопрофильный форм-фактор впишется в компактные корпуса.

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1507
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
182
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce RTX 3050 RTX3050-O6G-LP-BRK подходит для игровых и мультимедийных систем с ограниченным пространством. Модель с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 и поддержкой технологий NVIDIA запускает игры и приложения в разрешении до 7680?4320. Низкопрофильный форм-фактор впишется в компактные корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта ASUS RTX3050-O6G-LP-BRK//RTX3050 DVI HDMI DP 6G D6; 90YV0KQ0-M0NA00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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