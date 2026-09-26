Материнская плата/MB Supermicro X13SAQ (Micro-ATX, 1x LGA-1700, Q670E, 4x Up to 128Gb non-ECC DDR5 UDIMM, 8x SATA ports, 1x PCIe 5.0 x16 slot, 1x PCIe 4.0 x4 (in x8) slot, 1x PCIe 3.0 x4 slot, 1x PCIe 3.0 x2 (in x4) slot, 1x PCIe 4.0 x4 SlimSAS slot,
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 792 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740780
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х28х6
Вес, г.
700
Описание товара Материнская плата/MB Supermicro X13SAQ (Micro-ATX, 1x LGA-1700, Q670E, 4x Up to 128Gb non-ECC DDR5 UDIMM, 8x SATA ports, 1x PCIe 5.0 x16 slot, 1x PCIe 4.0 x4 (in x8) slot, 1x PCIe 3.0 x4 slot, 1x PCIe 3.0 x2 (in x4) slot, 1x PCIe 4.0 x4 SlimSAS slot,
Материнская плата/MB Supermicro X13SAQ (Micro-ATX, 1x LGA-1700, Q670E, 4x Up to 128Gb non-ECC DDR5 UDIMM, 8x SATA ports, 1x PCIe 5.0 x16 slot, 1x PCIe 4.0 x4 (in x8) slot, 1x PCIe 3.0 x4 slot, 1x PCIe 3.0 x2 (in x4) slot, 1x PCIe 4.0 x4 SlimSAS slot,
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Материнская плата/MB Supermicro X13SAQ (Micro-ATX, 1x LGA-1700, Q670E, 4x Up to 128Gb non-ECC DDR5 UDIMM, 8x SATA ports, 1x PCIe 5.0 x16 slot, 1x PCIe 4.0 x4 (in x8) slot, 1x PCIe 3.0 x4 slot, 1x PCIe 3.0 x2 (in x4) slot, 1x PCIe 4.0 x4 SlimSAS slot,
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата/MB Supermicro X13SAQ (Micro-ATX, 1x LGA-1700, Q670E, 4x Up to 128Gb non-ECC DDR5 UDIMM, 8x SATA ports, 1x PCIe 5.0 x16 slot, 1x PCIe 4.0 x4 (in x8) slot, 1x PCIe 3.0 x4 slot, 1x PCIe 3.0 x2 (in x4) slot, 1x PCIe 4.0 x4 SlimSAS slot, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Материнская плата/MB Supermicro X13SAQ (Micro-ATX, 1x LGA-1700, Q670E, 4x Up to 128Gb non-ECC DDR5 UDIMM, 8x SATA ports, 1x PCIe 5.0 x16 slot, 1x PCIe 4.0 x4 (in x8) slot, 1x PCIe 3.0 x4 slot, 1x PCIe 3.0 x2 (in x4) slot, 1x PCIe 4.0 x4 SlimSAS slot,