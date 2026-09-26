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Серверная материнская плата MSI D3060-D3060GB2N-1G, 1xE2 (LGA 4710), Intel Xeon 6700E/6500P/6700P-Series, 8xDDR5 RDIMM (до 8000 МГц), 3xSlimSAS, 6xMCIO, 4xPCIe 5.0 x16, 2xM.2 22110, 2x1Gb LAN, AST2600 BMC, 2xUSB-A 5Gbps, 1xVGA, 1xCOM, RAID 0/1/5/10, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Серверная материнская плата MSI D3060-D3060GB2N-1G, 1xE2 (LGA 4710), Intel Xeon 6700E/6500P/6700P-Series, 8xDDR5 RDIMM (до 8000 МГц), 3xSlimSAS, 6xMCIO, 4xPCIe 5.0 x16, 2xM.2 22110, 2x1Gb LAN, AST2600 BMC, 2xUSB-A 5Gbps, 1xVGA, 1xCOM, RAID 0/1/5/10,

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740773
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Характеристики

Бренд
MSI
Размеры в упаковке, см
50х44х39
Вес, кг.
1.5

Описание товара Серверная материнская плата MSI D3060-D3060GB2N-1G, 1xE2 (LGA 4710), Intel Xeon 6700E/6500P/6700P-Series, 8xDDR5 RDIMM (до 8000 МГц), 3xSlimSAS, 6xMCIO, 4xPCIe 5.0 x16, 2xM.2 22110, 2x1Gb LAN, AST2600 BMC, 2xUSB-A 5Gbps, 1xVGA, 1xCOM, RAID 0/1/5/10,

Серверная материнская плата MSI D3060-D3060GB2N-1G, 1xE2 (LGA 4710), Intel Xeon 6700E/6500P/6700P-Series, 8xDDR5 RDIMM (до 8000 МГц), 3xSlimSAS, 6xMCIO, 4xPCIe 5.0 x16, 2xM.2 22110, 2x1Gb LAN, AST2600 BMC, 2xUSB-A 5Gbps, 1xVGA, 1xCOM, RAID 0/1/5/10,

Отзывы о товаре Серверная материнская плата MSI D3060-D3060GB2N-1G, 1xE2 (LGA 4710), Intel Xeon 6700E/6500P/6700P-Series, 8xDDR5 RDIMM (до 8000 МГц), 3xSlimSAS, 6xMCIO, 4xPCIe 5.0 x16, 2xM.2 22110, 2x1Gb LAN, AST2600 BMC, 2xUSB-A 5Gbps, 1xVGA, 1xCOM, RAID 0/1/5/10,




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Серверная материнская плата MSI D3060-D3060GB2N-1G, 1xE2 (LGA 4710), Intel Xeon 6700E/6500P/6700P-Series, 8xDDR5 RDIMM (до 8000 МГц), 3xSlimSAS, 6xMCIO, 4xPCIe 5.0 x16, 2xM.2 22110, 2x1Gb LAN, AST2600 BMC, 2xUSB-A 5Gbps, 1xVGA, 1xCOM, RAID 0/1/5/10,
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная материнская плата MSI D3060-D3060GB2N-1G, 1xE2 (LGA 4710), Intel Xeon 6700E/6500P/6700P-Series, 8xDDR5 RDIMM (до 8000 МГц), 3xSlimSAS, 6xMCIO, 4xPCIe 5.0 x16, 2xM.2 22110, 2x1Gb LAN, AST2600 BMC, 2xUSB-A 5Gbps, 1xVGA, 1xCOM, RAID 0/1/5/10, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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