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Серверная материнская плата MSI D1500-D1500GB4N-10G-HE, встроенный процессор Intel Xeon D-1500 (SoC), 4xDDR4 ECC RDIMM (до 128 ГБ), 4xSATA 6Gb/s, 4x1Gb LAN (Intel i350), 2x10Gb LAN (SFP+), 2xPCIe 3.0 x8, 1xM.2, 2xUSB-A 3.0, 2xUSB-A 2.0, 1xVGA, 1xCOM, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Серверная материнская плата MSI D1500-D1500GB4N-10G-HE, встроенный процессор Intel Xeon D-1500 (SoC), 4xDDR4 ECC RDIMM (до 128 ГБ), 4xSATA 6Gb/s, 4x1Gb LAN (Intel i350), 2x10Gb LAN (SFP+), 2xPCIe 3.0 x8, 1xM.2, 2xUSB-A 3.0, 2xUSB-A 2.0, 1xVGA, 1xCOM,

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740772
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Характеристики

Бренд
MSI
Размеры в упаковке, см
45х41х35
Вес, кг.
1.5

Описание товара Серверная материнская плата MSI D1500-D1500GB4N-10G-HE, встроенный процессор Intel Xeon D-1500 (SoC), 4xDDR4 ECC RDIMM (до 128 ГБ), 4xSATA 6Gb/s, 4x1Gb LAN (Intel i350), 2x10Gb LAN (SFP+), 2xPCIe 3.0 x8, 1xM.2, 2xUSB-A 3.0, 2xUSB-A 2.0, 1xVGA, 1xCOM,

Серверная материнская плата MSI D1500-D1500GB4N-10G-HE, встроенный процессор Intel Xeon D-1500 (SoC), 4xDDR4 ECC RDIMM (до 128 ГБ), 4xSATA 6Gb/s, 4x1Gb LAN (Intel i350), 2x10Gb LAN (SFP+), 2xPCIe 3.0 x8, 1xM.2, 2xUSB-A 3.0, 2xUSB-A 2.0, 1xVGA, 1xCOM,

Отзывы о товаре Серверная материнская плата MSI D1500-D1500GB4N-10G-HE, встроенный процессор Intel Xeon D-1500 (SoC), 4xDDR4 ECC RDIMM (до 128 ГБ), 4xSATA 6Gb/s, 4x1Gb LAN (Intel i350), 2x10Gb LAN (SFP+), 2xPCIe 3.0 x8, 1xM.2, 2xUSB-A 3.0, 2xUSB-A 2.0, 1xVGA, 1xCOM,




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Серверная материнская плата MSI D1500-D1500GB4N-10G-HE, встроенный процессор Intel Xeon D-1500 (SoC), 4xDDR4 ECC RDIMM (до 128 ГБ), 4xSATA 6Gb/s, 4x1Gb LAN (Intel i350), 2x10Gb LAN (SFP+), 2xPCIe 3.0 x8, 1xM.2, 2xUSB-A 3.0, 2xUSB-A 2.0, 1xVGA, 1xCOM,
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная материнская плата MSI D1500-D1500GB4N-10G-HE, встроенный процессор Intel Xeon D-1500 (SoC), 4xDDR4 ECC RDIMM (до 128 ГБ), 4xSATA 6Gb/s, 4x1Gb LAN (Intel i350), 2x10Gb LAN (SFP+), 2xPCIe 3.0 x8, 1xM.2, 2xUSB-A 3.0, 2xUSB-A 2.0, 1xVGA, 1xCOM, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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