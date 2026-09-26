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Материнская плата MSI MPG B860I EDGE TI WIFI, LGA 1851, Intel B860, 2xDDR5 (до 128 ГБ), 2xSATA, 2xM.2 (1xPCIe 5.0, 1xPCIe 4.0/SATA), 1xPCIe 5.0 x16, 1xHDMI, 1x5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 1xUSB-C 40Gbps (Thunderbolt 4), 1xUSB-C 10Gbps, 1xUSB-A 10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI MPG B860I EDGE TI WIFI, LGA 1851, Intel B860, 2xDDR5 (до 128 ГБ), 2xSATA, 2xM.2 (1xPCIe 5.0, 1xPCIe 4.0/SATA), 1xPCIe 5.0 x16, 1xHDMI, 1x5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 1xUSB-C 40Gbps (Thunderbolt 4), 1xUSB-C 10Gbps, 1xUSB-A 10

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 838 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740752
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Характеристики

Бренд
MSI
Размеры в упаковке, см
47х31х30
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата MSI MPG B860I EDGE TI WIFI, LGA 1851, Intel B860, 2xDDR5 (до 128 ГБ), 2xSATA, 2xM.2 (1xPCIe 5.0, 1xPCIe 4.0/SATA), 1xPCIe 5.0 x16, 1xHDMI, 1x5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 1xUSB-C 40Gbps (Thunderbolt 4), 1xUSB-C 10Gbps, 1xUSB-A 10

Материнская плата MSI MPG B860I EDGE TI WIFI, LGA 1851, Intel B860, 2xDDR5 (до 128 ГБ), 2xSATA, 2xM.2 (1xPCIe 5.0, 1xPCIe 4.0/SATA), 1xPCIe 5.0 x16, 1xHDMI, 1x5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 1xUSB-C 40Gbps (Thunderbolt 4), 1xUSB-C 10Gbps, 1xUSB-A 10

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MPG B860I EDGE TI WIFI, LGA 1851, Intel B860, 2xDDR5 (до 128 ГБ), 2xSATA, 2xM.2 (1xPCIe 5.0, 1xPCIe 4.0/SATA), 1xPCIe 5.0 x16, 1xHDMI, 1x5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 1xUSB-C 40Gbps (Thunderbolt 4), 1xUSB-C 10Gbps, 1xUSB-A 10




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Материнская плата MSI MPG B860I EDGE TI WIFI, LGA 1851, Intel B860, 2xDDR5 (до 128 ГБ), 2xSATA, 2xM.2 (1xPCIe 5.0, 1xPCIe 4.0/SATA), 1xPCIe 5.0 x16, 1xHDMI, 1x5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 1xUSB-C 40Gbps (Thunderbolt 4), 1xUSB-C 10Gbps, 1xUSB-A 10
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MSI MPG B860I EDGE TI WIFI, LGA 1851, Intel B860, 2xDDR5 (до 128 ГБ), 2xSATA, 2xM.2 (1xPCIe 5.0, 1xPCIe 4.0/SATA), 1xPCIe 5.0 x16, 1xHDMI, 1x5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 1xUSB-C 40Gbps (Thunderbolt 4), 1xUSB-C 10Gbps, 1xUSB-A 10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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