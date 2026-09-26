Материнская плата Gigabyte H610M D3H WIFI DDR4 H610, LGA1700, 2*DDR4, 1*PCIEx16, 1*PCIEx1, 2*M.2 4*USB3.2Gen1, 8*USB2.0, 4*SATA3.0, 1G, HDMI, M-ATX, RTL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740704
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х27х7
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата Gigabyte H610M D3H WIFI DDR4 H610, LGA1700, 2*DDR4, 1*PCIEx16, 1*PCIEx1, 2*M.2 4*USB3.2Gen1, 8*USB2.0, 4*SATA3.0, 1G, HDMI, M-ATX, RTL
Материнская плата Gigabyte H610M D3H WIFI DDR4 H610, LGA1700, 2*DDR4, 1*PCIEx16, 1*PCIEx1, 2*M.2 4*USB3.2Gen1, 8*USB2.0, 4*SATA3.0, 1G, HDMI, M-ATX, RTL
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Материнская плата Gigabyte H610M D3H WIFI DDR4 H610, LGA1700, 2*DDR4, 1*PCIEx16, 1*PCIEx1, 2*M.2 4*USB3.2Gen1, 8*USB2.0, 4*SATA3.0, 1G, HDMI, M-ATX, RTL
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Gigabyte H610M D3H WIFI DDR4 H610, LGA1700, 2*DDR4, 1*PCIEx16, 1*PCIEx1, 2*M.2 4*USB3.2Gen1, 8*USB2.0, 4*SATA3.0, 1G, HDMI, M-ATX, RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H610M D3H WIFI DDR4 H610, LGA1700, 2*DDR4, 1*PCIEx16, 1*PCIEx1, 2*M.2 4*USB3.2Gen1, 8*USB2.0, 4*SATA3.0, 1G, HDMI, M-ATX, RTL