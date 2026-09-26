Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6, AM5, AMD B840, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x4, 1xHDMI, 2xDP, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 5Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, mATX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 812 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740692
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х26х7
Вес, кг.
1
Описание товара Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6, AM5, AMD B840, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x4, 1xHDMI, 2xDP, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 5Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, mATX
Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6, AM5, AMD B840, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x4, 1xHDMI, 2xDP, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 5Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, mATX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 200 руб.3050 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 12 200 руб.3050 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 200 руб.3050 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5
-
В наличииЦена 12 290 руб.3073 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 450 руб.3113 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM
-
В наличииЦена 12 450 руб.3113 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700
-
В наличииЦена 13 040 руб.3260 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI, 4хDDR5
-
В наличииЦена 13 280 руб.3320 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 13 870 руб.3468 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO Z790-S WIFI
-
В наличииЦена 14 160 руб.3540 руб. в СплитМатеринская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE
-
В наличииЦена 14 160 руб.3540 руб. в СплитМатеринская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE
-
В наличииЦена 15 780 руб.3945 руб. в СплитМатеринская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR...
Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6, AM5, AMD B840, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x4, 1xHDMI, 2xDP, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 5Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, mATX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6, AM5, AMD B840, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x4, 1xHDMI, 2xDP, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 5Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, mATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6, AM5, AMD B840, 4xDDR5, 4xSATA, 2xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x4, 1xHDMI, 2xDP, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 1xUSB-C 5Gbps, 2xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 3x3.5 мм, 7.1, mATX