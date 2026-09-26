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Материнская плата Gigabyte A520M DS3H WIFI6E, AM4, AMD A520, 4xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 4xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 1xPS/2, 3x3.5 мм, 7.1, mATX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte A520M DS3H WIFI6E, AM4, AMD A520, 4xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 4xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 1xPS/2, 3x3.5 мм, 7.1, mATX

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740663
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1

Описание товара Материнская плата Gigabyte A520M DS3H WIFI6E, AM4, AMD A520, 4xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 4xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 1xPS/2, 3x3.5 мм, 7.1, mATX

Материнская плата Gigabyte A520M DS3H WIFI6E, AM4, AMD A520, 4xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 4xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 1xPS/2, 3x3.5 мм, 7.1, mATX

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte A520M DS3H WIFI6E, AM4, AMD A520, 4xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 4xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 1xPS/2, 3x3.5 мм, 7.1, mATX




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Описание
Материнская плата Gigabyte A520M DS3H WIFI6E, AM4, AMD A520, 4xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 4xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 1xPS/2, 3x3.5 мм, 7.1, mATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte A520M DS3H WIFI6E, AM4, AMD A520, 4xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 4xUSB-A 5Gbps, 4xUSB-A 2.0, 1xPS/2, 3x3.5 мм, 7.1, mATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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