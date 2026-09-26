Top.Mail.Ru
Материнская плата Esonic H81-BTC-KING, LGA 1150, Intel H81, 2xDDR3, 4xSATA, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe 2.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, 2xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, ATX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Esonic H81-BTC-KING, LGA 1150, Intel H81, 2xDDR3, 4xSATA, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe 2.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, 2xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, ATX

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740660
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Esonic
Размеры в упаковке, см
32х21х6
Вес, кг.
1

Описание товара Материнская плата Esonic H81-BTC-KING, LGA 1150, Intel H81, 2xDDR3, 4xSATA, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe 2.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, 2xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, ATX

Материнская плата Esonic H81-BTC-KING, LGA 1150, Intel H81, 2xDDR3, 4xSATA, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe 2.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, 2xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, ATX

Отзывы о товаре Материнская плата Esonic H81-BTC-KING, LGA 1150, Intel H81, 2xDDR3, 4xSATA, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe 2.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, 2xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, ATX




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Esonic
Описание
Материнская плата Esonic H81-BTC-KING, LGA 1150, Intel H81, 2xDDR3, 4xSATA, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe 2.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, 2xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, ATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Esonic H81-BTC-KING, LGA 1150, Intel H81, 2xDDR3, 4xSATA, 1xPCIe 3.0 x16, 2xPCIe 2.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1x1Gb LAN, 2xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...