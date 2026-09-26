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Материнская плата BIOSTAR H610MT-E D5, LGA1700, Intel H610, 2xDDR5, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB 2.0, 1xUSB 3.2 Gen 1, 3x3.5 мм, 7.1, micro-ATX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата BIOSTAR H610MT-E D5, LGA1700, Intel H610, 2xDDR5, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB 2.0, 1xUSB 3.2 Gen 1, 3x3.5 мм, 7.1, micro-ATX

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740659
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Характеристики

Бренд
Biostar
Размеры в упаковке, см
54х51х29
Вес, г.
780

Описание товара Материнская плата BIOSTAR H610MT-E D5, LGA1700, Intel H610, 2xDDR5, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB 2.0, 1xUSB 3.2 Gen 1, 3x3.5 мм, 7.1, micro-ATX

Материнская плата BIOSTAR H610MT-E D5, LGA1700, Intel H610, 2xDDR5, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB 2.0, 1xUSB 3.2 Gen 1, 3x3.5 мм, 7.1, micro-ATX

Отзывы о товаре Материнская плата BIOSTAR H610MT-E D5, LGA1700, Intel H610, 2xDDR5, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB 2.0, 1xUSB 3.2 Gen 1, 3x3.5 мм, 7.1, micro-ATX




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Характеристики
Бренд
Biostar
Описание
Материнская плата BIOSTAR H610MT-E D5, LGA1700, Intel H610, 2xDDR5, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB 2.0, 1xUSB 3.2 Gen 1, 3x3.5 мм, 7.1, micro-ATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата BIOSTAR H610MT-E D5, LGA1700, Intel H610, 2xDDR5, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB 2.0, 1xUSB 3.2 Gen 1, 3x3.5 мм, 7.1, micro-ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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