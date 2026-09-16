Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 740654
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 040 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х24х5
Вес, кг.
1.8
Описание товара Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX
Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX
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Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Biostar A620MS-E, AM5, AMD A620A, 2xDDR5, 2xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 7.1, mATX