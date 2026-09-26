Материнская плата ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI, LGA 1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 2xUSB-C Thunderbolt 4, 6xUSB-A 10Gbps, 1x 2.5Gb LAN, 5x3.5 мм, 7.1, ATX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 246 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740643
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
36х28х7
Вес, кг.
2.3
Описание товара Материнская плата ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI, LGA 1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 2xUSB-C Thunderbolt 4, 6xUSB-A 10Gbps, 1x 2.5Gb LAN, 5x3.5 мм, 7.1, ATX
Материнская плата ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI, LGA 1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 2xUSB-C Thunderbolt 4, 6xUSB-A 10Gbps, 1x 2.5Gb LAN, 5x3.5 мм, 7.1, ATX
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Материнская плата ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI, LGA 1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 2xUSB-C Thunderbolt 4, 6xUSB-A 10Gbps, 1x 2.5Gb LAN, 5x3.5 мм, 7.1, ATX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI, LGA 1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 2xUSB-C Thunderbolt 4, 6xUSB-A 10Gbps, 1x 2.5Gb LAN, 5x3.5 мм, 7.1, ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Материнская плата ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI, LGA 1851, Intel Z890, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xPCIe x1, 1xHDMI, 1xDP, 2xUSB-C Thunderbolt 4, 6xUSB-A 10Gbps, 1x 2.5Gb LAN, 5x3.5 мм, 7.1, ATX