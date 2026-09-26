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Материнская плата ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI, LGA 1700, Intel Z790, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xUSB-C 3.2 Gen 2x2, 1x2.5Gb LAN, 5x3.5 мм, 7.1, Standard-ATX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI, LGA 1700, Intel Z790, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xUSB-C 3.2 Gen 2x2, 1x2.5Gb LAN, 5x3.5 мм, 7.1, Standard-ATX

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 218 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740642
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Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
38х30х30
Вес, кг.
1.9

Описание товара Материнская плата ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI, LGA 1700, Intel Z790, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xUSB-C 3.2 Gen 2x2, 1x2.5Gb LAN, 5x3.5 мм, 7.1, Standard-ATX

Материнская плата ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI, LGA 1700, Intel Z790, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xUSB-C 3.2 Gen 2x2, 1x2.5Gb LAN, 5x3.5 мм, 7.1, Standard-ATX

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI, LGA 1700, Intel Z790, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xUSB-C 3.2 Gen 2x2, 1x2.5Gb LAN, 5x3.5 мм, 7.1, Standard-ATX




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Материнская плата ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI, LGA 1700, Intel Z790, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xUSB-C 3.2 Gen 2x2, 1x2.5Gb LAN, 5x3.5 мм, 7.1, Standard-ATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI, LGA 1700, Intel Z790, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xUSB-A 3.2 Gen 2, 4xUSB-A 3.2 Gen 1, 1xUSB-C 3.2 Gen 2, 1xUSB-C 3.2 Gen 2x2, 1x2.5Gb LAN, 5x3.5 мм, 7.1, Standard-ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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