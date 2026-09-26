Материнская плата ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI, LGA 1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xDP, 1xHDMI, 1x 2.5Gb LAN, 1xUSB 20Gbps, 2xUSB 10Gbps, 3xUSB 5Gbps, 2xUSB 2.0, 5x3.5 мм, 7.1, ATX
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 121 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740637
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
36х28х7
Вес, кг.
1.9
Описание товара Материнская плата ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI, LGA 1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xDP, 1xHDMI, 1x 2.5Gb LAN, 1xUSB 20Gbps, 2xUSB 10Gbps, 3xUSB 5Gbps, 2xUSB 2.0, 5x3.5 мм, 7.1, ATX
Материнская плата ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI, LGA 1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xDP, 1xHDMI, 1x 2.5Gb LAN, 1xUSB 20Gbps, 2xUSB 10Gbps, 3xUSB 5Gbps, 2xUSB 2.0, 5x3.5 мм, 7.1, ATX
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Материнская плата ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI, LGA 1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xDP, 1xHDMI, 1x 2.5Gb LAN, 1xUSB 20Gbps, 2xUSB 10Gbps, 3xUSB 5Gbps, 2xUSB 2.0, 5x3.5 мм, 7.1, ATX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI, LGA 1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xDP, 1xHDMI, 1x 2.5Gb LAN, 1xUSB 20Gbps, 2xUSB 10Gbps, 3xUSB 5Gbps, 2xUSB 2.0, 5x3.5 мм, 7.1, ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Материнская плата ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI, LGA 1851, Intel B860, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xDP, 1xHDMI, 1x 2.5Gb LAN, 1xUSB 20Gbps, 2xUSB 10Gbps, 3xUSB 5Gbps, 2xUSB 2.0, 5x3.5 мм, 7.1, ATX