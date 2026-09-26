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Материнская плата ASUS TUF Gaming B850-E WiFi, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xDP, 1xHDMI, 2xUSB-C (1x10Gbps, 1x20Gbps), 3xUSB-A 5Gbps, 3xUSB-A 2.0, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 3x3.5 мм, 7. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASUS TUF Gaming B850-E WiFi, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xDP, 1xHDMI, 2xUSB-C (1x10Gbps, 1x20Gbps), 3xUSB-A 5Gbps, 3xUSB-A 2.0, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 3x3.5 мм, 7.

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 654 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740630
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Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
36х28х7
Вес, кг.
1.9

Описание товара Материнская плата ASUS TUF Gaming B850-E WiFi, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xDP, 1xHDMI, 2xUSB-C (1x10Gbps, 1x20Gbps), 3xUSB-A 5Gbps, 3xUSB-A 2.0, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 3x3.5 мм, 7.

Материнская плата ASUS TUF Gaming B850-E WiFi, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xDP, 1xHDMI, 2xUSB-C (1x10Gbps, 1x20Gbps), 3xUSB-A 5Gbps, 3xUSB-A 2.0, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 3x3.5 мм, 7.

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS TUF Gaming B850-E WiFi, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xDP, 1xHDMI, 2xUSB-C (1x10Gbps, 1x20Gbps), 3xUSB-A 5Gbps, 3xUSB-A 2.0, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 3x3.5 мм, 7.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Материнская плата ASUS TUF Gaming B850-E WiFi, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xDP, 1xHDMI, 2xUSB-C (1x10Gbps, 1x20Gbps), 3xUSB-A 5Gbps, 3xUSB-A 2.0, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 3x3.5 мм, 7.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата ASUS TUF Gaming B850-E WiFi, AM5, AMD B850, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x16, 1xPCIe x1, 1xDP, 1xHDMI, 2xUSB-C (1x10Gbps, 1x20Gbps), 3xUSB-A 5Gbps, 3xUSB-A 2.0, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 3x3.5 мм, 7. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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