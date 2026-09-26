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Материнская плата ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 (LGA 1700) ATX motherboard, PCIe® 5.0, DDR5, dual Intel 2.5 Gb Ethernet, three PCIe 4.0 M.2 slots, USB 3.2 Gen 2x2 front panel connector, SlimSAS, SATA 6 Gbps, HDMI®, DisplayPort and VGA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 (LGA 1700) ATX motherboard, PCIe® 5.0, DDR5, dual Intel 2.5 Gb Ethernet, three PCIe 4.0 M.2 slots, USB 3.2 Gen 2x2 front panel connector, SlimSAS, SATA 6 Gbps, HDMI®, DisplayPort and VGA

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740587
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Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
34х29х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Материнская плата ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 (LGA 1700) ATX motherboard, PCIe® 5.0, DDR5, dual Intel 2.5 Gb Ethernet, three PCIe 4.0 M.2 slots, USB 3.2 Gen 2x2 front panel connector, SlimSAS, SATA 6 Gbps, HDMI®, DisplayPort and VGA

Материнская плата ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 (LGA 1700) ATX motherboard, PCIe® 5.0, DDR5, dual Intel 2.5 Gb Ethernet, three PCIe 4.0 M.2 slots, USB 3.2 Gen 2x2 front panel connector, SlimSAS, SATA 6 Gbps, HDMI®, DisplayPort and VGA

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 (LGA 1700) ATX motherboard, PCIe® 5.0, DDR5, dual Intel 2.5 Gb Ethernet, three PCIe 4.0 M.2 slots, USB 3.2 Gen 2x2 front panel connector, SlimSAS, SATA 6 Gbps, HDMI®, DisplayPort and VGA




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Материнская плата ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 (LGA 1700) ATX motherboard, PCIe® 5.0, DDR5, dual Intel 2.5 Gb Ethernet, three PCIe 4.0 M.2 slots, USB 3.2 Gen 2x2 front panel connector, SlimSAS, SATA 6 Gbps, HDMI®, DisplayPort and VGA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата ASUS PRO WS W680-ACE Intel W680 (LGA 1700) ATX motherboard, PCIe® 5.0, DDR5, dual Intel 2.5 Gb Ethernet, three PCIe 4.0 M.2 slots, USB 3.2 Gen 2x2 front panel connector, SlimSAS, SATA 6 Gbps, HDMI®, DisplayPort and VGA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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