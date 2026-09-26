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Материнская плата ASUS PROART X870E-CREATOR WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 2xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xUSB-C 40Gbps, 1xUSB-C 20Gbps, 7xUSB-A 10Gbps, 1xUSB-A 2.0, 1xDP (v1.4), 1xHDMI (v2.1), 1x10Gb LAN, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetoo купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASUS PROART X870E-CREATOR WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 2xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xUSB-C 40Gbps, 1xUSB-C 20Gbps, 7xUSB-A 10Gbps, 1xUSB-A 2.0, 1xDP (v1.4), 1xHDMI (v2.1), 1x10Gb LAN, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetoo

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 508 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740574
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Характеристики

Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
35х28х8
Вес, кг.
2.8

Описание товара Материнская плата ASUS PROART X870E-CREATOR WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 2xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xUSB-C 40Gbps, 1xUSB-C 20Gbps, 7xUSB-A 10Gbps, 1xUSB-A 2.0, 1xDP (v1.4), 1xHDMI (v2.1), 1x10Gb LAN, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetoo

Материнская плата ASUS PROART X870E-CREATOR WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 2xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xUSB-C 40Gbps, 1xUSB-C 20Gbps, 7xUSB-A 10Gbps, 1xUSB-A 2.0, 1xDP (v1.4), 1xHDMI (v2.1), 1x10Gb LAN, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetoo

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS PROART X870E-CREATOR WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 2xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xUSB-C 40Gbps, 1xUSB-C 20Gbps, 7xUSB-A 10Gbps, 1xUSB-A 2.0, 1xDP (v1.4), 1xHDMI (v2.1), 1x10Gb LAN, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetoo




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Материнская плата ASUS PROART X870E-CREATOR WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 2xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xUSB-C 40Gbps, 1xUSB-C 20Gbps, 7xUSB-A 10Gbps, 1xUSB-A 2.0, 1xDP (v1.4), 1xHDMI (v2.1), 1x10Gb LAN, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetoo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата ASUS PROART X870E-CREATOR WIFI, AM5, AMD X870E, 4xDDR5, 4xSATA, 4xM.2, 2xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe 4.0 x4, 2xUSB-C 40Gbps, 1xUSB-C 20Gbps, 7xUSB-A 10Gbps, 1xUSB-A 2.0, 1xDP (v1.4), 1xHDMI (v2.1), 1x10Gb LAN, 1x2.5Gb LAN, Wi-Fi 7, Bluetoo - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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