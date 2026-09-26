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Серверная материнская плата ASRock GNRD8-2L2T, 1xE2 (LGA 4710), встроен в процессор, 8xDDR5, 0xSATA, 2xM.2, 7xPCIe 5.0 x16, 1xVGA, 2x1Gb LAN, 2x10Gb LAN, IPMI, 2xUSB-A 5Gbps, SSI CEB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Серверная материнская плата ASRock GNRD8-2L2T, 1xE2 (LGA 4710), встроен в процессор, 8xDDR5, 0xSATA, 2xM.2, 7xPCIe 5.0 x16, 1xVGA, 2x1Gb LAN, 2x10Gb LAN, IPMI, 2xUSB-A 5Gbps, SSI CEB

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740527
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Характеристики

Бренд
ASRock
Размеры в упаковке, см
36х33х7
Вес, кг.
1.75

Описание товара Серверная материнская плата ASRock GNRD8-2L2T, 1xE2 (LGA 4710), встроен в процессор, 8xDDR5, 0xSATA, 2xM.2, 7xPCIe 5.0 x16, 1xVGA, 2x1Gb LAN, 2x10Gb LAN, IPMI, 2xUSB-A 5Gbps, SSI CEB

Серверная материнская плата ASRock GNRD8-2L2T, 1xE2 (LGA 4710), встроен в процессор, 8xDDR5, 0xSATA, 2xM.2, 7xPCIe 5.0 x16, 1xVGA, 2x1Gb LAN, 2x10Gb LAN, IPMI, 2xUSB-A 5Gbps, SSI CEB

Отзывы о товаре Серверная материнская плата ASRock GNRD8-2L2T, 1xE2 (LGA 4710), встроен в процессор, 8xDDR5, 0xSATA, 2xM.2, 7xPCIe 5.0 x16, 1xVGA, 2x1Gb LAN, 2x10Gb LAN, IPMI, 2xUSB-A 5Gbps, SSI CEB




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Характеристики
Бренд
ASRock
Описание
Серверная материнская плата ASRock GNRD8-2L2T, 1xE2 (LGA 4710), встроен в процессор, 8xDDR5, 0xSATA, 2xM.2, 7xPCIe 5.0 x16, 1xVGA, 2x1Gb LAN, 2x10Gb LAN, IPMI, 2xUSB-A 5Gbps, SSI CEB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная материнская плата ASRock GNRD8-2L2T, 1xE2 (LGA 4710), встроен в процессор, 8xDDR5, 0xSATA, 2xM.2, 7xPCIe 5.0 x16, 1xVGA, 2x1Gb LAN, 2x10Gb LAN, IPMI, 2xUSB-A 5Gbps, SSI CEB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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