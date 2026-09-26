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Материнская плата ASRock A520M-HDV, AMD A520, 2x1x M.2 , 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1, 1x D-Sub есть, 1x HDMI есть, 1x DVI есть, 1x DP нет, 1x 1Gb LAN Wi-Fi нет, BT нет, 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen1, 7.1, microATX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASRock A520M-HDV, AMD A520, 2x1x M.2 , 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1, 1x D-Sub есть, 1x HDMI есть, 1x DVI есть, 1x DP нет, 1x 1Gb LAN Wi-Fi нет, BT нет, 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen1, 7.1, microATX

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 644 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740510
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Характеристики

Бренд
ASRock
Размеры в упаковке, см
28х24х6
Вес, г.
870

Описание товара Материнская плата ASRock A520M-HDV, AMD A520, 2x1x M.2 , 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1, 1x D-Sub есть, 1x HDMI есть, 1x DVI есть, 1x DP нет, 1x 1Gb LAN Wi-Fi нет, BT нет, 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen1, 7.1, microATX

Материнская плата ASRock A520M-HDV, AMD A520, 2x1x M.2 , 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1, 1x D-Sub есть, 1x HDMI есть, 1x DVI есть, 1x DP нет, 1x 1Gb LAN Wi-Fi нет, BT нет, 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen1, 7.1, microATX

Отзывы о товаре Материнская плата ASRock A520M-HDV, AMD A520, 2x1x M.2 , 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1, 1x D-Sub есть, 1x HDMI есть, 1x DVI есть, 1x DP нет, 1x 1Gb LAN Wi-Fi нет, BT нет, 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen1, 7.1, microATX




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Характеристики
Бренд
ASRock
Описание
Материнская плата ASRock A520M-HDV, AMD A520, 2x1x M.2 , 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1, 1x D-Sub есть, 1x HDMI есть, 1x DVI есть, 1x DP нет, 1x 1Gb LAN Wi-Fi нет, BT нет, 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen1, 7.1, microATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата ASRock A520M-HDV, AMD A520, 2x1x M.2 , 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1, 1x D-Sub есть, 1x HDMI есть, 1x DVI есть, 1x DP нет, 1x 1Gb LAN Wi-Fi нет, BT нет, 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen1, 7.1, microATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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