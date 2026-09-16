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Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740504
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX
5 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFOX
Размеры в упаковке, см
28х23х6
Вес, г.
830

Описание товара Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX

Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX

Отзывы о товаре Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX




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Характеристики
Бренд
AFOX
Описание
Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата AFOX B550-MA-V4, AM4, AMD B550, 2xDDR4, 4xSATA, 1xM.2, 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, 1x1Gb LAN, 4xUSB-A 5Gbps, 2xUSB-A 2.0, 5.1, mATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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