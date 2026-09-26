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Материнская плата ADVANTECH PCE-5131G2 (PCE-5131G2-00A2), Socket LGA1151 для Intel Core i7/i5/i3, Intel Q370, DDR4, CRT/DP/DVI/VGA, 2xGbE LAN, 7xUSB 2.0, 7xUSB 3.1, 2xCOM, LPT, PS/2, 5xSATA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ADVANTECH PCE-5131G2 (PCE-5131G2-00A2), Socket LGA1151 для Intel Core i7/i5/i3, Intel Q370, DDR4, CRT/DP/DVI/VGA, 2xGbE LAN, 7xUSB 2.0, 7xUSB 3.1, 2xCOM, LPT, PS/2, 5xSATA

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740502
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Характеристики

Бренд
Advantech
Размеры в упаковке, см
43х19х12
Вес, г.
670

Описание товара Материнская плата ADVANTECH PCE-5131G2 (PCE-5131G2-00A2), Socket LGA1151 для Intel Core i7/i5/i3, Intel Q370, DDR4, CRT/DP/DVI/VGA, 2xGbE LAN, 7xUSB 2.0, 7xUSB 3.1, 2xCOM, LPT, PS/2, 5xSATA

Материнская плата ADVANTECH PCE-5131G2 (PCE-5131G2-00A2), Socket LGA1151 для Intel Core i7/i5/i3, Intel Q370, DDR4, CRT/DP/DVI/VGA, 2xGbE LAN, 7xUSB 2.0, 7xUSB 3.1, 2xCOM, LPT, PS/2, 5xSATA

Отзывы о товаре Материнская плата ADVANTECH PCE-5131G2 (PCE-5131G2-00A2), Socket LGA1151 для Intel Core i7/i5/i3, Intel Q370, DDR4, CRT/DP/DVI/VGA, 2xGbE LAN, 7xUSB 2.0, 7xUSB 3.1, 2xCOM, LPT, PS/2, 5xSATA




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Характеристики
Бренд
Advantech
Описание
Материнская плата ADVANTECH PCE-5131G2 (PCE-5131G2-00A2), Socket LGA1151 для Intel Core i7/i5/i3, Intel Q370, DDR4, CRT/DP/DVI/VGA, 2xGbE LAN, 7xUSB 2.0, 7xUSB 3.1, 2xCOM, LPT, PS/2, 5xSATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата ADVANTECH PCE-5131G2 (PCE-5131G2-00A2), Socket LGA1151 для Intel Core i7/i5/i3, Intel Q370, DDR4, CRT/DP/DVI/VGA, 2xGbE LAN, 7xUSB 2.0, 7xUSB 3.1, 2xCOM, LPT, PS/2, 5xSATA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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