Описание товара Оперативная память ТМИ UDIMM 16Gb DDR4-3200 (PC4-25600), 1024x8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 31 балл

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти оптимальна для апгрейда неигрового домашнего или офисного компьютера, а также для сборки базовых систем, где приоритетом является надежность и стабильность работы. Объема в 16 ГБ достаточно для комфортной работы с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами, нетребовательными приложениями и легким многозадачиванием. Она представляет собой сбалансированный выбор для тех, кто не гонится за максимальными частотами для игр или профессионального монтажа, а ценит доступное увеличение объема ОЗУ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel и AMD для настольных ПК. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор UDIMM (Unbuffered DIMM) указывает на то, что это обычная небуферизованная память для стандартных потребительских материнских плат, которая подходит только для слотов DIMM в настольных системах и физически несовместима со слотами для ноутбучной памяти SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Один модуль объёмом 16 ГБ позволит значительно разгрузить систему, если раньше было установлено 4 или 8 ГБ. Частота 3200 МГц находится в верхней части базового диапазона для DDR4 и обеспечивает хорошую отзывчивость системы в повседневных задачах. Для офисной работы и веб-сёрфинга прирост по сравнению со стандартными 2666 МГц может быть не столь очевиден, но в более требовательных сценариях, таких как работа с большими таблицами или редактирование фотографий, более высокая пропускная способность даст положительный эффект.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL22 являются вполне типичными для памяти DDR4 на частоте 3200 МГц и указывают на средний уровень латентности. Рабочее напряжение 1.2 В соответствует стандарту JEDEC для данного поколения памяти. Данная планка, судя по описанию, ориентирована на работу по стандартным профилям, поэтому поддержка экстремальных профилей автоматического разгона вроде XMP или EXPO не указывается. Она будет работать на заявленной частоте 3200 МГц только если эта частота поддерживается процессором и материнской платой по умолчанию или через включение соответствующего профиля в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством современных материнских плат под процессоры Intel (чипсеты серий H, B, Z) и AMD (чипсеты серий A, B, X), поддерживающими стандарт DDR4. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM под DDR4, а не под DDR3 или DDR5. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 3200 МГц, особенно при установке нескольких планок.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти выполнен в стандартном низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это является преимуществом при сборке компактных систем или при использовании крупных башенных процессорных кулеров, которые могут нависать над слотами оперативной памяти. Отсутствие радиатора говорит о том, что модуль не рассчитан на экстремальный разгон с повышением напряжения, но для работы на штатных частотах в стандартном режиме пассивного охлаждения от airflow внутри корпуса будет вполне достаточно.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти, что важно учитывать при планировании конфигурации системы. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить две одинаковые (рекомендуется) планки в соответствующие слоты материнской платы, обычно окрашенные в один цвет. Если вы покупаете одну планку на 16 ГБ с расчетом на будущее расширение, в дальнейшем желательно докупать модуль с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и вольтажом.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это одиночный модуль, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала производительности системы. Перед покупкой обязательно проверьте, поддерживает ли ваша материнская плата частоту 3200 МГц для модулей памяти, так как на некоторых бюджетных платах максимальная частота может быть ограничена, например, 2933 МГц. Этот модуль - практичный выбор для апгрейда старого ПК или сборки новой системы с фокусом на бюджет и достаточный объем под повседневные задачи, но для игровых или рабочих станций лучше изначально рассматривать комплект из двух планок для двухканального режима.