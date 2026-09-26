Описание товара Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 64GB (2x32GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 нацелен на требовательных пользователей, которые хотят собрать мощный и долговечный компьютер. Он оптимален для профессиональной работы с монтажом видео, 3D-рендерингом, сложными инженерными проектами и одновременным запуском множества ресурсоёмких приложений, где критически важен большой объём и высокая скорость доступа к данным. Для современных игр 64 ГБ могут быть избыточны, однако такая конфигурация станет отличным фундаментом для игрового ПК будущего, обеспечивая высочайшую отзывчивость в режиме многозадачности и моментальную загрузку уровней.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами память стандарта DDR5, представляющая собой новейшее поколение ОЗУ для настольных ПК. Ключевые отличия от DDR4 включают увеличенную пропускную способность, более высокие частотные потенциалы и встроенную систему управления питанием для лучшей стабильности. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение модулей исключительно для настольных компьютеров, поэтому установить их в ноутбук или компактную систему не получится - для таких целей нужны планки формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает солидный суммарный объём в 64 гигабайта, состоящий из двух модулей по 32 ГБ каждый. Частота в 6400 МГц обеспечивает очень высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость обработки данных процессором. В реальных задачах это выражается в сокращении времени рендеринга, плавной работе с огромными массивами данных и высокой частотой кадров в играх, особенно когда они сочетаются с мощным современным процессором и видеокартой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги указаны как CL32, что для памяти DDR5 на такой высокой частоте в 6400 МГц является отличным показателем, означающим низкую латентность. Такая комбинация частоты и таймингов обеспечивает отзывчивость системы. Для работы на заявленной скорости модули поддерживают стандартный для Intel профиль автоматического разгона XMP 3.0, позволяющий активировать максимальную производительность простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модули DDR5 совместимы исключительно с материнскими платами, оснащёнными слотами DDR5, которые представлены на платформах Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры серии Ryzen 7000 и новее). Важно помнить, что заявленная частота в 6400 МГц - это цель, которая достигается только при поддержке со стороны материнской платы и процессора, поэтому перед покупкой стоит свериться со списком совместимости (QVL) вашей конкретной модели платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены компактными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах под нагрузкой, обеспечивая стабильность. Дизайн радиаторов достаточно сдержан и не должен вызвать проблем с совместимостью с большинством крупных процессорных кулеров башенного типа. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для сборок с акцентом на элегантный минимализм или для тех, кто не планирует использовать RGB-освещение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим позволяет значительно увеличить пропускную способность по сравнению с одноканальным, так как данные передаются одновременно по двум каналам. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, что обычно подробно описано в её руководстве.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание перед покупкой стоит уделить совместимости: убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а процессор и чипсет официально поддерживают работу на частотах около 6400 МГц. Помните, что физически установить планки DDR5 в слот DDR4 невозможно. Для стабильной работы на высоких частотах может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. Этот комплект станет отличным выбором для сборщиков мощных рабочих станций и геймерских ПК с прицелом на будущее, тогда как для простого апгрейда офисного компьютера или базовой мультимедийной системы он будет избыточен как по объёму, так и по цене.