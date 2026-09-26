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Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый

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Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 1
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 2
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 3
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 4
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 5
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 6
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 7
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 8
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 9
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 10
Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 1
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 2
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 3
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  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 5
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 6
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 7
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 8
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 9
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 10
  • Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740486
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Характеристики

Бренд
XPG
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти создан для современных геймеров и энтузиастов, которые хотят получить максимум от свежих платформ Intel и AMD. Частота 6400 МГц и двухканальный комплект объемом 32 ГБ обеспечивают идеальный баланс для комфортной игры в разрешении 1440p и 4K, стриминга и одновременной работы в фоне множества приложений. Для профессиональной работы с видео и 3D-рендерингом можно рассмотреть комплекты большего объема, но для подавляющего большинства домашних и игровых сборок этого набора более чем достаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память последнего поколения DDR5, которая устанавливается исключительно в материнские платы с соответствующими слотами, обозначенными как DDR5. Данный комплект выполнен в стандартном настольном форм-факторе DIMM, что делает его непригодным для ноутбуков или компактных ПК, где используются меньшие планки SO-DIMM. Переход с DDR4 на DDR5 приносит не только более высокие частоты, но и принципиально новую архитектуру с двумя 32-битными каналами на модуль, что повышает эффективность работы под нагрузкой.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект из двух модулей по 16 ГБ предоставляет оптимальный на сегодня объём в 32 ГБ, позволяя играть в самые требовательные проекты, не закрывая браузер с десятками вкладок и другие программы. Номинальная частота 6400 МГц является одной из самых сбалансированных для DDR5, так как она часто достигается без чрезмерного напряжения на контроллере памяти процессора. В играх, особенно на процессорах AMD Ryzen 7000 и новее, а также на Intel 12-го поколения и выше, такая частота даёт ощутимый прирост к минимальному FPS и общей плавности картинки по сравнению со стандартными профилями JEDEC.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL32 для частоты 6400 МГц указывают на хороший потенциал модулей, так как сочетание высокой частоты с относительно низкой латентностью положительно сказывается на скорости отклика системы. Для работы на заявленных параметрах в комплекте поддерживается профиль Intel XMP 3.0 и, как правило, совместимый профиль AMD EXPO, что позволяет автоматически выставить все настройки в BIOS материнской платы одной кнопкой. Напряжение, необходимое для такого режима, обычно составляет 1.35 - 1.4 В, что является безопасным и эффективным значением для стабильной работы.

Совместимость с платформой

Комплект совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 и AMD 600 (AM5) серий, поддерживающих DDR5. Крайне важно убедиться, что конкретная модель материнской платы и процессор официально поддерживают частоту 6400 МГц, особенно в четырехслотовых конфигурациях, где автоматический разгон может потребовать ручной настройки. Для стабильной работы на высоких частотах рекомендуется устанавливать модули в слоты A2 и B2 (второй и четвертый от процессора) и использовать свежую версию BIOS материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительной нагрузке в режиме XMP/EXPO, предотвращая троттлинг и обеспечивая стабильность. Низкопрофильный дизайн планок сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами, что важно при сборке в компактных корпусах. Данная модель не имеет RGB-подсветки, что будет преимуществом для пользователей, ценящих минимализм и не желающих тратить ресурсы на управление подсветкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально активирует двухканальный режим работы, критически важный для раскрытия потенциала современных процессоров. Установка планок в правильные слоты материнской платы обеспечивает удвоенную по сравнению с одноканальным режимом пропускную способность, что напрямую влияет на производительность в играх и приложениях. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ следует приобрести точно такой же комплект и устанавливать его в оставшиеся свободные слоты, однако гарантировать работу на высоких частотах в четырехслотовой конфигурации сложнее.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение заключается в необратимой несовместимости с платформами DDR4 - физический ключ на планке не позволит вставить её в неподходящий слот. Несмотря на наличие профилей XMP/EXPO, достижение частоты 6400 МГц не гарантировано на всех материнских платах, особенно базового уровня или при заполнении всех четырёх слотов. Этот комплект станет оптимальным выбором для сборщиков современного игрового ПК на базе AM5 или LGA1700, ищущих баланс высокой частоты, низких таймингов и достаточного объёма без переплаты за RGB и экстремальный разгон.

Отзывы о товаре Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
XPG
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти создан для современных геймеров и энтузиастов, которые хотят получить максимум от свежих платформ Intel и AMD. Частота 6400 МГц и двухканальный комплект объемом 32 ГБ обеспечивают идеальный баланс для комфортной игры в разрешении 1440p и 4K, стриминга и одновременной работы в фоне множества приложений. Для профессиональной работы с видео и 3D-рендерингом можно рассмотреть комплекты большего объема, но для подавляющего большинства домашних и игровых сборок этого набора более чем достаточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память последнего поколения DDR5, которая устанавливается исключительно в материнские платы с соответствующими слотами, обозначенными как DDR5. Данный комплект выполнен в стандартном настольном форм-факторе DIMM, что делает его непригодным для ноутбуков или компактных ПК, где используются меньшие планки SO-DIMM. Переход с DDR4 на DDR5 приносит не только более высокие частоты, но и принципиально новую архитектуру с двумя 32-битными каналами на модуль, что повышает эффективность работы под нагрузкой.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект из двух модулей по 16 ГБ предоставляет оптимальный на сегодня объём в 32 ГБ, позволяя играть в самые требовательные проекты, не закрывая браузер с десятками вкладок и другие программы. Номинальная частота 6400 МГц является одной из самых сбалансированных для DDR5, так как она часто достигается без чрезмерного напряжения на контроллере памяти процессора. В играх, особенно на процессорах AMD Ryzen 7000 и новее, а также на Intel 12-го поколения и выше, такая частота даёт ощутимый прирост к минимальному FPS и общей плавности картинки по сравнению со стандартными профилями JEDEC.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL32 для частоты 6400 МГц указывают на хороший потенциал модулей, так как сочетание высокой частоты с относительно низкой латентностью положительно сказывается на скорости отклика системы. Для работы на заявленных параметрах в комплекте поддерживается профиль Intel XMP 3.0 и, как правило, совместимый профиль AMD EXPO, что позволяет автоматически выставить все настройки в BIOS материнской платы одной кнопкой. Напряжение, необходимое для такого режима, обычно составляет 1.35 - 1.4 В, что является безопасным и эффективным значением для стабильной работы.

Совместимость с платформой

Комплект совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 и AMD 600 (AM5) серий, поддерживающих DDR5. Крайне важно убедиться, что конкретная модель материнской платы и процессор официально поддерживают частоту 6400 МГц, особенно в четырехслотовых конфигурациях, где автоматический разгон может потребовать ручной настройки. Для стабильной работы на высоких частотах рекомендуется устанавливать модули в слоты A2 и B2 (второй и четвертый от процессора) и использовать свежую версию BIOS материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительной нагрузке в режиме XMP/EXPO, предотвращая троттлинг и обеспечивая стабильность. Низкопрофильный дизайн планок сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами, что важно при сборке в компактных корпусах. Данная модель не имеет RGB-подсветки, что будет преимуществом для пользователей, ценящих минимализм и не желающих тратить ресурсы на управление подсветкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально активирует двухканальный режим работы, критически важный для раскрытия потенциала современных процессоров. Установка планок в правильные слоты материнской платы обеспечивает удвоенную по сравнению с одноканальным режимом пропускную способность, что напрямую влияет на производительность в играх и приложениях. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ следует приобрести точно такой же комплект и устанавливать его в оставшиеся свободные слоты, однако гарантировать работу на высоких частотах в четырехслотовой конфигурации сложнее.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение заключается в необратимой несовместимости с платформами DDR4 - физический ключ на планке не позволит вставить её в неподходящий слот. Несмотря на наличие профилей XMP/EXPO, достижение частоты 6400 МГц не гарантировано на всех материнских платах, особенно базового уровня или при заполнении всех четырёх слотов. Этот комплект станет оптимальным выбором для сборщиков современного игрового ПК на базе AM5 или LGA1700, ищущих баланс высокой частоты, низких таймингов и достаточного объёма без переплаты за RGB и экстремальный разгон.

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Отзывы


Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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