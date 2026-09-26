Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный
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Характеристики
Описание товара Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16Gb), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, черный
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти ориентирован на энтузиастов, которые собирают современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию. Высокая частота в 6400 МГц и сбалансированные тайминги CL32 обеспечат плавность в требовательных играх, особенно в связке с производительными видеокартами, а также ускорят рендеринг и работу с большими проектами в профессиональных приложениях. Для повседневной многозадачности и офисных задач объем в 32 ГБ является избыточным, здесь же он выступает надежным фундаментом для ресурсоемких сценариев на годы вперед.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют новейшее поколение памяти DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных систем. Важно помнить, что слоты для DDR5 на материнской плате имеют другой ключ и физически несовместимы с модулями предыдущих поколений.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти - комфортный объем для любых современных игр и большинства творческих задач. Частота 6400 МГц является высокой даже для стандарта DDR5 и напрямую влияет на скорость обработки данных процессором, снижая потенциальные "просадки" FPS в играх и ускоряя выполнение операций в программном обеспечении, чувствительном к скорости памяти, таком как архиваторы или движки для рендеринга.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги 32-38-38-76 при частоте 6400 МГц являются сбалансированными, предлагая хорошее соотношение высокой пропускной способности и приемлемой латентности. Для работы на заявленных скоростях модули используют профиль Intel XMP 3.0, который автоматически применяет необходимые настройки частоты, таймингов и напряжения (1.4 В) в BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от ручного разгона, но требует активации соответствующего профиля в UEFI.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (AM5, Ryzen 7000 и новее). Однако для стабильной работы на частоте 6400 МГц необходима качественная материнская плата с поддержкой таких скоростей и, желательно, свежая версия BIOS. На платформе AMD достижение таких высоких частот может быть менее стабильным и зависит от качества контроллера памяти (IMC) конкретного процессора.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло при интенсивной нагрузке, но и служат основой для адресуемой RGB-подсветки. Светодиоды можно синхронизировать с системами подсветки материнских плат major-брендов через соответствующее ПО (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.), что позволяет вписать память в общую эстетику игровой сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Продажа комплектом из двух идентичных модулей не случайна - это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы памяти, что удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой. Устанавливать их рекомендуется в слоты, указанные в инструкции к материнской плате (обычно это второй и четвертый слоты от процессора). Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобретать точно такой же комплект, но смешивание даже однотипных модулей от разных партий может привести к нестабильности работы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и официально поддерживает частоты около 6400 МГц. Высокие радиаторы могут конфликтовать с крупными башенными кулерами процессора, поэтому проверьте совместимость по габаритам в корпусе. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто хочет получить максимум от новой платформы без экстремального разгона, но пользователям с ограниченным бюджетом или работающим в основном с офисными приложениями стоит рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти ориентирован на энтузиастов, которые собирают современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию. Высокая частота в 6400 МГц и сбалансированные тайминги CL32 обеспечат плавность в требовательных играх, особенно в связке с производительными видеокартами, а также ускорят рендеринг и работу с большими проектами в профессиональных приложениях. Для повседневной многозадачности и офисных задач объем в 32 ГБ является избыточным, здесь же он выступает надежным фундаментом для ресурсоемких сценариев на годы вперед.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют новейшее поколение памяти DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных систем. Важно помнить, что слоты для DDR5 на материнской плате имеют другой ключ и физически несовместимы с модулями предыдущих поколений.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти - комфортный объем для любых современных игр и большинства творческих задач. Частота 6400 МГц является высокой даже для стандарта DDR5 и напрямую влияет на скорость обработки данных процессором, снижая потенциальные "просадки" FPS в играх и ускоряя выполнение операций в программном обеспечении, чувствительном к скорости памяти, таком как архиваторы или движки для рендеринга.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги 32-38-38-76 при частоте 6400 МГц являются сбалансированными, предлагая хорошее соотношение высокой пропускной способности и приемлемой латентности. Для работы на заявленных скоростях модули используют профиль Intel XMP 3.0, который автоматически применяет необходимые настройки частоты, таймингов и напряжения (1.4 В) в BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от ручного разгона, но требует активации соответствующего профиля в UEFI.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (AM5, Ryzen 7000 и новее). Однако для стабильной работы на частоте 6400 МГц необходима качественная материнская плата с поддержкой таких скоростей и, желательно, свежая версия BIOS. На платформе AMD достижение таких высоких частот может быть менее стабильным и зависит от качества контроллера памяти (IMC) конкретного процессора.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло при интенсивной нагрузке, но и служат основой для адресуемой RGB-подсветки. Светодиоды можно синхронизировать с системами подсветки материнских плат major-брендов через соответствующее ПО (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.), что позволяет вписать память в общую эстетику игровой сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Продажа комплектом из двух идентичных модулей не случайна - это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы памяти, что удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой. Устанавливать их рекомендуется в слоты, указанные в инструкции к материнской плате (обычно это второй и четвертый слоты от процессора). Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобретать точно такой же комплект, но смешивание даже однотипных модулей от разных партий может привести к нестабильности работы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и официально поддерживает частоты около 6400 МГц. Высокие радиаторы могут конфликтовать с крупными башенными кулерами процессора, поэтому проверьте совместимость по габаритам в корпусе. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто хочет получить максимум от новой платформы без экстремального разгона, но пользователям с ограниченным бюджетом или работающим в основном с офисными приложениями стоит рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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