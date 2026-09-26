Описание товара Оперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, RGB, белый

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подойдет для сборщиков мощных игровых ПК и рабочих станций, где требуется высокая пропускная способность для раскрытия потенциала современных процессоров. Суммарный объем в 32 ГБ с высокой частотой справляется с одновременной работой в требовательных играх, стриминге, а также в приложениях для монтажа видео и 3D-рендеринга. Он находится в оптимальном сегменте между базовыми наборами для офиса и экстремальными оверклокерскими модулями, предлагая отличный баланс скорости и объема для большинства продвинутых задач.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 – это новейшее поколение, обеспечивающее значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для предыдущих поколений памяти, поэтому их установка возможна только в соответствующие материнские платы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ – этого более чем достаточно для любых современных игр и серьёзной многозадачности. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх и скорость обработки больших массивов данных в профессиональных приложениях. Такой тандем объёма и частоты сделает систему максимально отзывчивой даже под интенсивной нагрузкой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Латентность памяти определяется таймингами, и значение CL32 для частоты 6400 МГц является сбалансированным, обеспечивая хорошую скорость отклика. Для работы на заявленной частоте модули используют повышенное напряжение, которое автоматически применяется при активации профиля Intel XMP 3.0. Это позволяет достичь рекламируемых характеристик (6400 МГц, CL32) простым выбором профиля в BIOS/UEFI материнской платы, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 и новее, при условии, что материнская плата оснащена слотами DDR5. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, так как достижение стабильной работы на частоте 6400 МГц зависит от возможностей конкретной платы и процессора. Для полной совместимости также рекомендуется обновить BIOS/UEFI до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло при работе на высоких частотах под нагрузкой, способствуя стабильности системы. Встроенная адресуемая RGB-подсветка позволяет гармонично вписать память в стилизованную сборку, а управлять ею можно через ПО материнской платы для синхронизации с другими компонентами. Стоит учесть высоту планок с радиаторами при планировании установки крупного башенного процессорного кулера, чтобы избежать механических конфликтов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально нацелено на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных систем. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно инструкции. Для дальнейшего расширения объема до 64 ГБ рекомендуется приобретать идентичный комплект, однако стабильность работы в четырёхканальном режиме на высоких частотах не гарантирована.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение связано с платформой: память DDR5 не работает в материнских платах со слотами DDR4. Даже на совместимой платформе достижение частоты 6400 МГц не является автоматическим и зависит от возможностей контроллера памяти процессора и самой материнской платы. Высокие радиаторы могут мешать установке некоторых крупных процессорных кулеров. При выборе ориентируйтесь сначала на поколение памяти (DDR5), требуемый объем (32 ГБ для игр и работы с мультимедиа) и частоту, поддерживаемую вашей платформой. Этот комплект – отличный выбор для тех, кто собирает производительную систему с заделом на будущее, но пользователям старых платформ или тем, кому нужен максимальный объем для рендеринга в ущерб скорости, стоит рассмотреть другие варианты.