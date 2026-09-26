Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый
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Характеристики
Описание товара Оперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MHz, CL32, DIMM, с радиаторами, белый
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подойдет для сборки мощного игрового ПК или высокопроизводительной рабочей станции. Его объёма в 32 ГБ достаточно для комфортного гейминга на высоких настройках, стриминга, работы с тяжёлыми приложениями и многозадачности с десятками вкладок браузера. Скорость в 6400 МГц обеспечит заметный прирост в играх и ресурсоёмких задачах, особенно на современных платформах Intel и AMD, делая эту память отличным выбором для тех, кто хочет получить максимум от своей системы без переплаты за топовые оверклокерские модули.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули выполнены по стандарту DDR5 - это новейшее поколение оперативной памяти для настольных ПК, предлагающее повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Они имеют форм-фактор DIMM, что означает установку только в соответствующие слоты на материнских платах для десктопных систем. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4, DDR3 или другими поколениями.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ - оптимальный объём для современных требовательных задач. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, производительность в профессиональных приложениях и общую отзывчивость системы при многозадачности. Такой связки достаточно для работы с 4К-видео, сложными 3D-сценами и виртуальными машинами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL32, что для частоты 6400 МГц является сбалансированным показателем, обеспечивающим низкую латентность и хорошую реальную скорость. Для работы на заявленной частоте используется профиль Intel XMP 3.0, который активируется одной кнопкой в BIOS материнской платы, избавляя от сложностей ручного разгона. Это гарантирует стабильную работу на высоких скоростях без необходимости в глубоких настройках.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 предназначена для современных платформ с процессорами Intel Core 12-го поколения и новее (Alder Lake, Raptor Lake) или AMD Ryzen 7000 серии и новее. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM стандарта DDR5 и поддерживает частоту 6400 МГц в спецификациях. Для корректной работы и полной совместимости рекомендуется установить последнюю версию BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло при длительных высоких нагрузках, способствуя стабильности. Их профиль относительно низкий, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами воздушного типа. Подсветка RGB в этой модели отсутствует, что делает её хорошим выбором для минималистичных или тематических сборок, где важен чистый внешний вид без излишеств.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся комплектом из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы при установке в правильные слоты материнской платы. Этот режим значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для его активации следует устанавливать планки в слоты одного цвета, обычно обозначенные в инструкции к плате. Докупать отдельные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является несовместимость с платами и процессорами, предназначенными только для DDR4. Даже на совместимой материнской плате максимальная поддерживаемая частота памяти зависит от процессора и возможностей самой платы, поэтому стоит сверить её с официальными спецификациями. Для выхода на заявленные 6400 МГц обязательна активация профиля XMP в BIOS. Этот комплект оптимален для пользователей, собирающих новый ПК на современной платформе и желающих получить высокую производительность без экстремального разгона.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подойдет для сборки мощного игрового ПК или высокопроизводительной рабочей станции. Его объёма в 32 ГБ достаточно для комфортного гейминга на высоких настройках, стриминга, работы с тяжёлыми приложениями и многозадачности с десятками вкладок браузера. Скорость в 6400 МГц обеспечит заметный прирост в играх и ресурсоёмких задачах, особенно на современных платформах Intel и AMD, делая эту память отличным выбором для тех, кто хочет получить максимум от своей системы без переплаты за топовые оверклокерские модули.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули выполнены по стандарту DDR5 - это новейшее поколение оперативной памяти для настольных ПК, предлагающее повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Они имеют форм-фактор DIMM, что означает установку только в соответствующие слоты на материнских платах для десктопных систем. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4, DDR3 или другими поколениями.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ - оптимальный объём для современных требовательных задач. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, производительность в профессиональных приложениях и общую отзывчивость системы при многозадачности. Такой связки достаточно для работы с 4К-видео, сложными 3D-сценами и виртуальными машинами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL32, что для частоты 6400 МГц является сбалансированным показателем, обеспечивающим низкую латентность и хорошую реальную скорость. Для работы на заявленной частоте используется профиль Intel XMP 3.0, который активируется одной кнопкой в BIOS материнской платы, избавляя от сложностей ручного разгона. Это гарантирует стабильную работу на высоких скоростях без необходимости в глубоких настройках.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 предназначена для современных платформ с процессорами Intel Core 12-го поколения и новее (Alder Lake, Raptor Lake) или AMD Ryzen 7000 серии и новее. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM стандарта DDR5 и поддерживает частоту 6400 МГц в спецификациях. Для корректной работы и полной совместимости рекомендуется установить последнюю версию BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло при длительных высоких нагрузках, способствуя стабильности. Их профиль относительно низкий, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами воздушного типа. Подсветка RGB в этой модели отсутствует, что делает её хорошим выбором для минималистичных или тематических сборок, где важен чистый внешний вид без излишеств.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся комплектом из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы при установке в правильные слоты материнской платы. Этот режим значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для его активации следует устанавливать планки в слоты одного цвета, обычно обозначенные в инструкции к плате. Докупать отдельные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является несовместимость с платами и процессорами, предназначенными только для DDR4. Даже на совместимой материнской плате максимальная поддерживаемая частота памяти зависит от процессора и возможностей самой платы, поэтому стоит сверить её с официальными спецификациями. Для выхода на заявленные 6400 МГц обязательна активация профиля XMP в BIOS. Этот комплект оптимален для пользователей, собирающих новый ПК на современной платформе и желающих получить высокую производительность без экстремального разгона.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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