Описание товара Оперативная память для СХД DDR4 ECC Unbuffered SO-DIMM 8GB D4ES03-8G SYNOLOGY

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти создан специально для владельцев сетевых хранилищ данных Synology и совместимого оборудования, где надежность и стабильность критически важны. Он не предназначен для игровых ПК или обычных ноутбуков, его ключевая задача - обеспечить корректную работу и расширение оперативной памяти в сетевых хранилищах (NAS) и серверных решениях начального уровня. Выбор именно такой памяти обеспечит максимальную совместимость, избегая ошибок и сбоев в работе специализированного железа.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4 с поддержкой технологии ECC Unbuffered. Поколение DDR4 обеспечивает современный баланс энергоэффективности и пропускной способности. Форм-фактор SO-DIMM указывает на компактный размер, предназначенный для установки в устройства с ограниченным пространством, такие как NAS-системы и некоторые серверные платформы. Важно понимать, что этот модуль физически и электрически несовместим со слотами для настольной памяти DIMM или другими поколениями, например, DDR3 или DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является типичным и достаточным шагом для апгрейда многих моделей Synology. Частота памяти, соответствующая стандартам JEDEC, гарантирует стабильную работу в целевом оборудовании без необходимости разгона. В задачах сетевого хранилища - таких как обслуживание множества одновременных подключений, работа с облачными сервисами, фоновое индексирование и резервное копирование - увеличение оперативной памяти напрямую влияет на скорость отклика системы и способность кешировать часто запрашиваемые данные.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на штатном напряжении 1.2 В, что является стандартом для DDR4 и способствует низкому энергопотреблению. Тайминги и частота строго соответствуют спецификациям, необходимым для гарантированной совместимости с оборудованием Synology. Данная память не поддерживает профили разгона вроде XMP или EXPO, так как её основная цель - это максимальная стабильность и долговечность работы в круглосуточном режиме, а не достижение рекордных скоростей.

Совместимость с платформой

Ключевой аспект этого модуля - строгая совместимость с конкретными моделями сетевых хранилищ Synology. Перед покупкой крайне важно сверить список поддерживаемых устройств на официальном сайте производителя. Модуль использует технологию ECC (код коррекции ошибок), которая поддерживается только соответствующими процессорными платформами, обычно устанавливаемыми в NAS. Попытка установить эту память в обычную материнскую плату для ПК, даже с SO-DIMM слотами, с высокой вероятностью закончится неудачей.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в стандартном низкопрофильном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это обусловлено средним тепловыделением при штатной частоте и продуманной системой пассивного охлаждения внутри корпуса самого сетевого хранилища. Отсутствие массивного радиатора гарантирует беспрепятственную установку даже в очень компактные отсеки NAS. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что полностью соответствует его сугубо индустриальному и функциональному назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде одного модуля объёмом 8 ГБ. Многие модели Synology поддерживают двухканальный режим работы памяти, который заметно увеличивает пропускную способность. Для его активации необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты, что делает эту планку отличным вариантом как для первоначального расширения, так и для покупки второй такой же для создания пары. Всегда рекомендуется использовать в паре модули одинакового объёма, производителя и спецификаций.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - эта память является специализированным компонентом. Она не подходит для настольных компьютеров, ноутбуков или игровых систем. Её совместимость ограничена строгим списком устройств Synology и аналогичных NAS, поддерживающих DDR4 ECC Unbuffered SO-DIMM память. При выборе обязательно проверьте точную модель своего сетевого хранилища в списке совместимости. Этот модуль оптимален для пользователей, которые хотят гарантированно и безопасно увеличить оперативную память своего NAS для повышения общей отзывчивости и поддержки более тяжелых сервисов, таких как виртуализация или анализ видео с камер наблюдения.