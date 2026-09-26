Описание товара Оперативная память для СХД DDR4 ECC Registered DIMM 32GB D4ER02-32G SYNOLOGY

Для кого и под какие задачи

Эта планка памяти предназначена для серверных решений и систем хранения данных, таких как сетевые хранилища (NAS) Synology. Она оптимально подходит для апгрейда или сборки профессионального оборудования, где критически важны стабильность и коррекция ошибок в условиях непрерывной работы с большими массивами данных. В домашнем игровом ПК или обычном компьютере она не используется, так как создана для специфических задач: работы в составе RAID-массивов, обслуживания виртуальных машин, выполнения операций резервного копирования и обеспечения отказоустойчивости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами серверная оперативная память формата DDR4, которая относится к поколению с повышенной энергоэффективностью и пропускной способностью по сравнению с предыдущим стандартом DDR3. Ключевая особенность - это тип модуля ECC Registered (буферизованная) DIMM, который включает в себя как коррекцию единичных ошибок (ECC), так и регистр-буфер для разгрузки контроллера памяти. Форм-фактор 288-контактный DIMM предназначен для установки в соответствующие слоты на серверных материнских платах и специализированных СХД, он не подходит для обычных настольных ПК или ноутбуков.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 32 ГБ, что для серверной среды является стандартным и востребованным размером для эффективной работы с виртуализацией и одновременным обслуживанием множества пользователей. Частота работы этого модуля, как правило, соответствует стандартным для серверных платформ значениям, например, 2133, 2400 или 2666 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для обработки транзакций и операций ввода-вывода. В сценариях сетевого хранилища такой объём позволяет комфортно работать с большим количеством установленных пакетов приложений, активных служб и кэшированием часто запрашиваемых данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для серверной памяти ECC Registered приоритетом является абсолютная стабильность и надёжность, а не агрессивные тайминги для минимальных задержек. Поэтому её латентность (тайминги) обычно выше, чем у игровых модулей, и это не является недостатком в её целевом применении. Рабочее напряжение соответствует стандартам DDR4. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, здесь отсутствуют, так как модуль рассчитан на работу в штатных частотах, гарантированных производителем оборудования, без какого-либо разгона.

Совместимость с платформой

Данный модуль памяти создан специально для совместимости с определёнными моделями сетевых хранилищ и серверов Synology, поддерживающими буферизованную (Registered) память DDR4 с коррекцией ошибок ECC. Крайне важно перед покупкой свериться со списком совместимости (Compatibility List) на официальном сайте Synology для вашей конкретной модели СХД. Установка неподдерживаемой или несовместимой памяти может привести к отказу запуска системы или некорректной работе.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Серверные модули ECC Registered чаще всего выпускаются в низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов, поскольку серверные шасси обеспечивают продуманное активное охлаждение всей системы. Это позволяет компактно размещать большое количество планок вплотную друг к другу. Внешний вид строгий и функциональный, никакой декоративной подсветки не предусмотрено, что полностью соответствует корпоративной и профессиональной среде эксплуатации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. В серверных платформах для активации многоканального режима (часто двухканального или даже четырёхканального) и увеличения общей пропускной способности необходимо устанавливать чётное количество идентичных модулей в соответствующие слоты, как это указано в руководстве к оборудованию. Для расширения объёма рекомендуется приобретать точно такие же модули из одной партии, чтобы минимизировать риск несовместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это узкая целевая совместимость исключительно с поддерживаемыми моделями Synology и аналогичными серверными платформами. Эта память не совместима с обычными настольными ПК на платформах Intel Core или AMD Ryzen. Перед покупкой обязательно проверьте точную модель своего сетевого хранилища Synology и найдите её в официальном списке совместимого оборудования. Для домашнего или офисного ПК, а также игровой системы необходим совершенно другой тип памяти - небуферизованная (Unbuffered) DDR4 или DDR5 без ECC. Этот модуль является специализированным решением для профессионального использования в отказоустойчивых системах хранения и обработки данных.