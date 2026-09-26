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Оперативная память Synology для СХД DDR4 non-ECC Unbuffered SO-DIMM 4Gb D4NS01-4G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Synology для СХД DDR4 non-ECC Unbuffered SO-DIMM 4Gb D4NS01-4G

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Оперативная память Synology для СХД DDR4 non-ECC Unbuffered SO-DIMM 4Gb D4NS01-4G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 779 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740472
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Характеристики

Бренд
Synology
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
30

Описание товара Оперативная память Synology для СХД DDR4 non-ECC Unbuffered SO-DIMM 4Gb D4NS01-4G

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти предназначен в первую очередь для апгрейда или сборки сетевых хранилищ данных (СХД) Synology и других совместимых систем. Это специализированное решение, ориентированное на обеспечение стабильной работы в режиме 24/7, где приоритетом является надежность и совместимость, а не экстремальная частота или низкие тайминги. Он оптимально подходит для увеличения объёма ОЗУ в NAS для ускорения работы файловых служб, кэширования данных или разворачивания легковесных контейнеров и приложений из каталога DSM.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль памяти стандарта DDR4, что обеспечивает совместимость с широким кругом современных платформ Synology и других производителей, построенных на процессорах, поддерживающих этот тип памяти. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, предназначенный для компактных систем, таких как сетевые хранилища и некоторые мини-ПК. Важно помнить, что этот модуль физически несовместим со слотами для полноразмерных DIMM в обычных настольных материнских платах.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что является типичным шагом для расширения памяти в NAS. Частота работы памяти, как правило, стандартна для подобных модулей и ориентирована на стабильность. Такого объёма достаточно для улучшения отзывчивости интерфейса управления DSM, ускорения операций с файлами при активной работе нескольких пользователей и для базового запуска дополнительных пакетов из Центра пакетов. Для задач, не связанных с тяжёлым рендерингом или виртуализацией, этого бывает вполне достаточно.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и энергоэффективность, критически важные для закрытых корпусов NAS. Тайминги и частота зафиксированы на уровнях, обеспечивающих максимальную совместимость и стабильность с оборудованием Synology. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, здесь не поддерживаются и не требуются, так как основная цель модуля - это безотказная работа в штатном режиме на заявленных производителем характеристиках.

Совместимость с платформой

Модуль напрямую совместим с сетевыми хранилищами Synology, поддерживающими стандарт DDR4 non-ECC Unbuffered SO-DIMM. Перед покупкой крайне важно свериться со списком совместимых модулей памяти (QVL) для конкретной модели NAS на официальном сайте Synology. Установка неподдерживаемой памяти может привести к нестабильной работе системы или к отказу в гарантийном обслуживании. Также модуль может подойти для некоторых компактных ПК и материнских плат с SO-DIMM слотами.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти выполнен в классическом форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для сегмента серверного и сетевого оборудования, где важна компактность и гарантированная совместимость с плотной компоновкой внутри корпуса NAS. Отсутствие массивного радиатора исключает риск конфликта с элементами конструкции и обеспечивает беспроблемную установку даже в очень тесных отсеках.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется отдельной планкой. Многие модели Synology поддерживают двухканальный режим работы памяти, который позволяет увеличить пропускную способность. Для его активации необходимо установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты, что может быть указано в руководстве к вашему NAS. При расширении объёма крайне рекомендуется использовать модули с идентичными характеристиками (объём, частота, тайминги, вендор) или, что ещё лучше, приобретать сразу комплект из двух планок для гарантии стабильной работы в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это узкоспециализированное назначение модуля. Он не подходит для обычных игровых или рабочих настольных ПК из-за форм-фактора SO-DIMM. Перед покупкой обязательно проверьте модель своего сетевого хранилища в официальном списке совместимости Synology. Этот модуль использует память non-ECC, что важно учитывать, так как некоторые модели NAS, особенно корпоративного сегмента, могут требовать память с коррекцией ошибок (ECC). Для апгрейда домашнего или офисного NAS с целью повышения общей отзывчивости и поддержки большего числа приложений этот модуль является надёжным выбором. Если же требуется высочайшая производительность для тяжёлых задач виртуализации, стоит рассмотреть модули большего объёма.

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Характеристики
Бренд
Synology
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти предназначен в первую очередь для апгрейда или сборки сетевых хранилищ данных (СХД) Synology и других совместимых систем. Это специализированное решение, ориентированное на обеспечение стабильной работы в режиме 24/7, где приоритетом является надежность и совместимость, а не экстремальная частота или низкие тайминги. Он оптимально подходит для увеличения объёма ОЗУ в NAS для ускорения работы файловых служб, кэширования данных или разворачивания легковесных контейнеров и приложений из каталога DSM.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль памяти стандарта DDR4, что обеспечивает совместимость с широким кругом современных платформ Synology и других производителей, построенных на процессорах, поддерживающих этот тип памяти. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, предназначенный для компактных систем, таких как сетевые хранилища и некоторые мини-ПК. Важно помнить, что этот модуль физически несовместим со слотами для полноразмерных DIMM в обычных настольных материнских платах.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что является типичным шагом для расширения памяти в NAS. Частота работы памяти, как правило, стандартна для подобных модулей и ориентирована на стабильность. Такого объёма достаточно для улучшения отзывчивости интерфейса управления DSM, ускорения операций с файлами при активной работе нескольких пользователей и для базового запуска дополнительных пакетов из Центра пакетов. Для задач, не связанных с тяжёлым рендерингом или виртуализацией, этого бывает вполне достаточно.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и энергоэффективность, критически важные для закрытых корпусов NAS. Тайминги и частота зафиксированы на уровнях, обеспечивающих максимальную совместимость и стабильность с оборудованием Synology. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, здесь не поддерживаются и не требуются, так как основная цель модуля - это безотказная работа в штатном режиме на заявленных производителем характеристиках.

Совместимость с платформой

Модуль напрямую совместим с сетевыми хранилищами Synology, поддерживающими стандарт DDR4 non-ECC Unbuffered SO-DIMM. Перед покупкой крайне важно свериться со списком совместимых модулей памяти (QVL) для конкретной модели NAS на официальном сайте Synology. Установка неподдерживаемой памяти может привести к нестабильной работе системы или к отказу в гарантийном обслуживании. Также модуль может подойти для некоторых компактных ПК и материнских плат с SO-DIMM слотами.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти выполнен в классическом форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для сегмента серверного и сетевого оборудования, где важна компактность и гарантированная совместимость с плотной компоновкой внутри корпуса NAS. Отсутствие массивного радиатора исключает риск конфликта с элементами конструкции и обеспечивает беспроблемную установку даже в очень тесных отсеках.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется отдельной планкой. Многие модели Synology поддерживают двухканальный режим работы памяти, который позволяет увеличить пропускную способность. Для его активации необходимо установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты, что может быть указано в руководстве к вашему NAS. При расширении объёма крайне рекомендуется использовать модули с идентичными характеристиками (объём, частота, тайминги, вендор) или, что ещё лучше, приобретать сразу комплект из двух планок для гарантии стабильной работы в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это узкоспециализированное назначение модуля. Он не подходит для обычных игровых или рабочих настольных ПК из-за форм-фактора SO-DIMM. Перед покупкой обязательно проверьте модель своего сетевого хранилища в официальном списке совместимости Synology. Этот модуль использует память non-ECC, что важно учитывать, так как некоторые модели NAS, особенно корпоративного сегмента, могут требовать память с коррекцией ошибок (ECC). Для апгрейда домашнего или офисного NAS с целью повышения общей отзывчивости и поддержки большего числа приложений этот модуль является надёжным выбором. Если же требуется высочайшая производительность для тяжёлых задач виртуализации, стоит рассмотреть модули большего объёма.

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