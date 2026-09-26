Описание товара Оперативная память Synology, DDR4, 8GB (1x8GB), 2400 MHz, CL17, без радиатора, для NAS

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен в первую очередь для апгрейда или расширения объёма ОЗУ в сетевых хранилищах данных (NAS) Synology и других совместимых системах. Он идеально подходит для пользователей, чей NAS начал замедляться при выполнении фоновых задач, работе с фотобиблиотеками или при запуске нескольких контейнеров и сервисов. По сравнению с быстрыми игровыми комплектами, эта планка фокусируется на стабильности и совместимости, а её объёма в 8 ГБ достаточно для заметного повышения отзывчивости системы при одновременной работе с файлами и приложениями на устройстве хранения.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает улучшенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность данной планки - её форм-фактор SO-DIMM, который предназначен для компактных систем, мини-ПК и, что особенно важно, для большинства моделей сетевых хранилищ NAS. Это значит, что физически она подходит только для материнских плат с соответствующими компактными слотами, и её нельзя установить в стандартный настольный компьютер.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является распространённым и достаточным шагом для расширения памяти NAS. Частота работы составляет 2400 МГц, что является стандартной базовой частотой для DDR4 и обеспечивает сбалансированную производительность для задач сетевого хранилища. Этой скорости достаточно для быстрой обработки метаданных, работы встроенных приложений типа Surveillance Station или Photo Station, а также для снижения нагрузки на дисковую подсистему при кэшировании часто запрашиваемых данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL17, что указывает на задержку сигнала. В контексте NAS это не критичный параметр для производительности, так как система обычно работает на стандартных, некритичных к латентности частотах. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и совместимость с энергосистемой NAS. Профили автоматического разгона вроде XMP здесь не актуальны, так как память рассчитана на работу на штатной частоте в целевом оборудовании для обеспечения максимальной стабильности.

Совместимость с платформой

Данная планка создана с фокусом на совместимость со спектром устройств Synology, но также может подойти и к другим NAS-системам и мини-ПК, поддерживающим DDR4 SO-DIMM. Крайне важно перед покупкой сверить список совместимого оборудования (QVL) для конкретной модели вашего сетевого хранилища на сайте производителя. Поколение памяти DDR4 не совместимо со слотами для DDR3 или DDR5, а поддержка конкретной частоты и объёма зависит от процессора и чипсета внутри самого NAS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом компактном формате SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для NAS и подобных систем, где пространство внутри корпуса ограничено, а тепловыделение памяти на стандартных частотах невелико. Отсутствие массивного радиатора исключает риск конфликта с любыми внутренними компонентами в тесном корпусе сетевого хранилища. Внешний вид минималистичный, без подсветки, что полностью соответствует назначению устройства.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся отдельным модулем объёмом 8 ГБ. Большинство современных NAS поддерживают двухканальный режим работы памяти, который повышает пропускную способность. Для его активации необходимо установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты, указанные в руководстве к устройству. Если вы планируете расширение, оптимально докупать планку с максимально схожими характеристиками - того же объёма, частоты и желательно от того же производителя, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая совместимость с форм-фактором SO-DIMM и платформами NAS. Не пытайтесь установить эту планку в настольную материнскую плату. Убедитесь, что ваша модель NAS поддерживает апгрейд памяти и имеет свободный слот, а также что процессор и чипсет поддерживают модули объёмом 8 ГБ и частоту 2400 МГц. Этот модуль оптимален для владельцев Synology и аналогичных систем, желающих улучшить многозадачность и отзывчивость хранилища без избыточных инвестиций в высокочастотную память с радиаторами, которая в данном сценарии не даст заметного прироста.