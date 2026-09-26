Описание товара Оперативная память Synology 16Gb DDR4 ECC Unbuffered SODIMM for DS1825+, DS1525+, DS925+, DS725+

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для специфической и ответственной задачи - апгрейда или замены ОЗУ в сетевых хранилищах (NAS) Synology серий DS1825+, DS1525+, DS925+ и DS725+. Он идеально подходит для владельцев таких устройств, которые хотят увеличить объём памяти для более комфортной работы с тяжёлыми сервисами, например, виртуальными машинами, контейнерами Docker, интенсивной многопользовательской нагрузкой или для кэширования данных в SSD-накопителях. В отличие от обычной игровой или офисной памяти, этот модуль ориентирован на обеспечение стабильности и целостности данных в системе, которая работает круглосуточно.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение памяти DDR4, что обеспечивает хорошую энергоэффективность и пропускную способность для задач сетевого хранилища. Ключевой особенностью является поддержка технологии ECC (Error-Correcting Code), которая автоматически обнаруживает и исправляет ошибки в данных, что критически важно для сохранности информации в серверных сценариях. Форм-фактор SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) указывает на то, что эта планка предназначена для компактных устройств, таких как NAS Synology, и не подойдёт для стандартных настольных компьютеров с полноразмерными слотами DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является солидным апгрейдом для перечисленных моделей NAS, позволяя значительно расширить возможности системы по работе с ресурсоёмкими приложениями. Частота работы памяти, типичная для подобных решений, обеспечивает достаточную скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на скорости отклика сервисов и общей отзывчивости системы при одновременной работе нескольких пользователей или фоновых задач. Такой объём позволяет комфортно работать с виртуализацией и сложными пакетами без риска исчерпания оперативной памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для памяти, предназначенной для NAS, приоритетом являются стабильность и надёжность, а не экстремальные тайминги или разгон. Поэтому модуль работает на стандартных для платформы задержках и напряжении, гарантируя совместимость и бесперебойную работу 24/7. Профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, в данном контексте не применяются и не поддерживаются, так как система сама определит и установит корректные стандартные параметры работы памяти, что исключает риски нестабильности из-за неправильных настроек.

Совместимость с платформой

Этот модуль памяти создан исключительно для совместимости с конкретными моделями сетевых хранилищ Synology: DS1825+, DS1525+, DS925+ и DS725+. Перед покупкой крайне важно сверить точную модель вашего устройства, так как даже в рамках одного поколения DDR4 память для настольных ПК или ноутбуков не подойдёт физически или логически. Совместимость обеспечена на аппаратном уровне, включая поддержку критически важной для NAS технологии ECC unbuffered (без буферизации).

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в стандартном для SO-DIMM формате без дополнительных радиаторов или подсветки. Это обусловлено спецификой применения внутри компактного корпуса NAS, где важен минимальный размер компонентов и эффективный общий обдув системы. Отсутствие массивного радиатора исключает риск конфликта с другими компонентами внутри тесного шасси сетевого хранилища, а надёжность работы обеспечивается штатной системой охлаждения самого устройства Synology.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данная память продаётся отдельным модулем. В зависимости от модели NAS и количества доступных слотов, вы можете установить одну или несколько таких планок для увеличения общего объёма оперативной памяти. Важно проверять спецификации конкретной модели Synology на максимально поддерживаемый объём и рекомендуемые конфигурации. Обычно в таких системах используется одноканальный или двухканальный режим работы памяти, который активируется автоматически при правильной установке парных модулей в соответствующие слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая привязка к совместимым моделям Synology. Не пытайтесь установить этот модуль в обычный ноутбук или ПК - форм-фактор SO-DIMM совпадёт, но поддержка ECC и требования платформы приведут к неработоспособности. Перед покупкой обязательно сверьтесь с официальным списком совместимости для вашей модели NAS на сайте Synology. Этот модуль является оптимальным выбором для целевого расширения возможностей вашего сетевого хранилища, обеспечивая надёжность и увеличение производительности для профессиональных и продвинутых домашних задач. Для обычных пользовательских ПК или игровых систем необходима совершенно другая, не-ECC память.