Описание товара Память оперативная Samsung 64GB DDR5 M321R8GA0EB2-CWMCH PULL 5600MHz DIMM 2Rx4 Registred ECC

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для профессиональных рабочих станций, серверов начального уровня и мощных домашних систем, ориентированных на критически важные вычисления и работу с большими объемами данных. Он оптимально подойдет для инженерного моделирования, рендеринга сложных сцен, виртуализации, работы с базами данных и других задач, где важна не только высокая пропускная способность, но и максимальная стабильность и целостность данных. Для обычных игровых ПК или офисных компьютеров такая память является избыточной и несовместимой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой следующее поколение после DDR4, предлагая повышенную пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Ключевая особенность данной модели - форм-фактор 288-контактного DIMM с поддержкой функций Registered (буферизованная) и ECC (код коррекции ошибок). Это означает, что модуль предназначен исключительно для серверных материнских плат и рабочих станций, оснащенных соответствующими слотами, и не будет работать в обычных потребительских системах.

Объём, частота и реальная производительность

Один модуль обладает значительным объёмом в 64 ГБ, что позволяет строить системы с огромным запасом оперативной памяти даже при использовании небольшого количества планок. Номинальная частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость обработки массивных наборов информации в специализированных приложениях. В задачах рендеринга, анализа данных и виртуализации такой объём и скорость сокращают время ожидания и позволяют работать с более сложными проектами без подгрузки данных с медленных накопителей.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Как и большинство серверных модулей, эта память ориентирована на стабильность, а не на агрессивный разгон, поэтому акцент сделан на надежной работе на заявленных частотах. Тайминги и напряжение оптимизированы для длительной работы под нагрузкой. Профили автоматического разгона, такие как XMP для потребительских платформ, здесь обычно не применяются, так как серверное оборудование настраивается иначе, а частота памяти жёстко привязана к возможностям процессора и чипсета.

Совместимость с платформой

Модуль совместим только с серверными платформами и рабочими станциями, чипсеты которых поддерживают буферизованную (Registered) память с ECC. В первую очередь это платформы на базе процессоров Intel Xeon Scalable и некоторых линеек AMD EPYC. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет поддержку именно RDIMM (Registered DIMM) формата DDR5, так как обычные небуферизованные модули (UDIMM) для десктопов физически и электрически несовместимы с этим типом памяти.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в стандартном промышленном дизайне, характерном для серверных компонентов, и оснащен пассивным радиатором. Его основная задача - эффективно рассеивать тепло при продолжительной работе в плотных серверных стойках или корпусах рабочих станций, обеспечивая стабильность. Внешний вид аскетичен, без декоративной подсветки, что вполне соответствует его целевому назначению в оборудовании, где приоритетом является надежность, а не визуальный эффект.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль (одну планку) памяти объёмом 64 ГБ. В серверных системах память обычно устанавливается группами для реализации многоканальных режимов (например, двухканального или четырёхканального), что значительно увеличивает общую пропускную способность. При сборке или апгрейде системы необходимо чётко следовать руководству к материнской плате, чтобы правильно установить модули в слоты для активации этих режимов и избежать деградации производительности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая специализация этой памяти. Она несовместима с обычными игровыми или офисными материнскими платами для процессоров Intel Core i или AMD Ryzen. Ключевое - проверить поддержку RDIMM (Registered DDR5) в спецификациях вашей серверной материнской платы и процессора. Также важно учитывать, что максимальный поддерживаемый объём памяти и частота определяются процессором и чипсетом. Этот модуль - отличный выбор для профессиональной сборки или апгрейда сервера, где нужны большой объём, высокая надёжность и коррекция ошибок. Для домашнего или игрового ПК необходима память формата UDIMM без регистров.