Оперативная память Samsung M393A4K40DB2-CVFBY DDR4 32Gb RDIMM ECC Reg PC4-23466 CL21 2933MHz
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Samsung M393A4K40DB2-CVFBY DDR4 32Gb RDIMM ECC Reg PC4-23466 CL21 2933MHz
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти предназначен для профессиональных рабочих станций и серверных систем, где критически важна стабильность и безошибочная обработка больших объемов данных. Он идеально подходит для задач виртуализации, работы с крупными базами данных, профессионального рендеринга и вычислений в САПР. В отличие от стандартной настольной памяти, этот модуль фокусируется не на максимальной частоте для игр, а на коррекции ошибок и надежности при непрерывной нагрузке, что делает его избыточным и несовместимым для обычных домашних или игровых ПК.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль формата RDIMM с поддержкой ECC и регистровой буферизацией (Reg) стандарта DDR4. Поколение DDR4 обеспечивает повышенную пропускную способность и эффективное энергопотребление по сравнению с DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор RDIMM, который используется исключительно в серверных материнских платах и рабочих станциях, оснащенных соответствующими слотами. Он физически и электрически несовместим со стандартными DIMM-слотами для потребительских платформ.
Объём, частота и реальная производительность
Объем модуля составляет 32 ГБ, что является значительным даже для профессиональной среды и позволяет работать с экстремально большими наборами данных или запускать множество виртуальных машин. Номинальная частота 2933 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет операции чтения и записи в памяти, критически важные для серверных приложений и научных расчетов. Для целевых задач именно сочетание большого объема, стабильной скорости и коррекции ошибок дает реальный выигрыш в производительности и отказоустойчивости.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля указаны как CL21, что является типичным значением для серверной памяти с ECC и регистровой буферизацией на такой частоте. Более высокие тайминги по сравнению с игровыми комплектами компенсируются стабильностью и архитектурными особенностями RDIMM. Рабочее напряжение соответствует стандарту DDR4. Для серверной памяти не используются потребительские профили разгона вроде XMP или EXPO; ее частота и тайминги настраиваются в соответствии с поддержкой со стороны процессора и чипсета серверной платформы.
Совместимость с платформой
Модуль совместим только с серверными платформами и рабочими станциями, использующими процессоры Intel Xeon или AMD EPYC (и аналоги), а также специализированные чипсеты и материнские платы с поддержкой RDIMM ECC Reg. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно регистровую (buffered) память DDR4, а не обычную небуферизованную (UDIMM). Также необходимо сверять список поддерживаемых модулей памяти (QVL) для конкретной модели материнской платы и актуальной версии BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, как и большинство серверных компонентов, выполнен в строгом индустриальном дизайне без декоративных радиаторов или подсветки. В серверных стойках и рабочих станциях, как правило, организовано активное обдуваемое охлаждение всего массива памяти. Отсутствие массивных радиаторов также обеспечивает компактное расположение модулей вплотную друг к другу, что важно при установке большого количества планок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продается поштучно. В серверных системах память обычно устанавливается группами для обеспечения многоканального режима работы (например, по 2, 4 или 8 модулей на канал), что существенно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и максимальной производительности необходимо заполнять слоты в строгом соответствии с руководством к материнской плате, учитывая канальность и рекомендуемые конфигурации.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - абсолютная несовместимость с потребительскими платформами для процессоров Intel Core i3/i5/i7/i9 или AMD Ryzen. Не пытайтесь установить этот модуль в обычную материнскую плату для настольного ПК. Перед покупкой тщательно проверьте спецификации вашей серверной материнской платы на предмет поддержки именно регистровой ECC памяти DDR4 с частотой 2933 МГц. Также учтите, что для работы на заявленной частоте может потребоваться соответствующая модель процессора и актуальная прошивка BIOS. Этот модуль - специализированное решение для профессионального и корпоративного сектора, где приоритетом является надежность и объем, а не низкие тайминги или внешний вид.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти предназначен для профессиональных рабочих станций и серверных систем, где критически важна стабильность и безошибочная обработка больших объемов данных. Он идеально подходит для задач виртуализации, работы с крупными базами данных, профессионального рендеринга и вычислений в САПР. В отличие от стандартной настольной памяти, этот модуль фокусируется не на максимальной частоте для игр, а на коррекции ошибок и надежности при непрерывной нагрузке, что делает его избыточным и несовместимым для обычных домашних или игровых ПК.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль формата RDIMM с поддержкой ECC и регистровой буферизацией (Reg) стандарта DDR4. Поколение DDR4 обеспечивает повышенную пропускную способность и эффективное энергопотребление по сравнению с DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор RDIMM, который используется исключительно в серверных материнских платах и рабочих станциях, оснащенных соответствующими слотами. Он физически и электрически несовместим со стандартными DIMM-слотами для потребительских платформ.
Объём, частота и реальная производительность
Объем модуля составляет 32 ГБ, что является значительным даже для профессиональной среды и позволяет работать с экстремально большими наборами данных или запускать множество виртуальных машин. Номинальная частота 2933 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет операции чтения и записи в памяти, критически важные для серверных приложений и научных расчетов. Для целевых задач именно сочетание большого объема, стабильной скорости и коррекции ошибок дает реальный выигрыш в производительности и отказоустойчивости.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля указаны как CL21, что является типичным значением для серверной памяти с ECC и регистровой буферизацией на такой частоте. Более высокие тайминги по сравнению с игровыми комплектами компенсируются стабильностью и архитектурными особенностями RDIMM. Рабочее напряжение соответствует стандарту DDR4. Для серверной памяти не используются потребительские профили разгона вроде XMP или EXPO; ее частота и тайминги настраиваются в соответствии с поддержкой со стороны процессора и чипсета серверной платформы.
Совместимость с платформой
Модуль совместим только с серверными платформами и рабочими станциями, использующими процессоры Intel Xeon или AMD EPYC (и аналоги), а также специализированные чипсеты и материнские платы с поддержкой RDIMM ECC Reg. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно регистровую (buffered) память DDR4, а не обычную небуферизованную (UDIMM). Также необходимо сверять список поддерживаемых модулей памяти (QVL) для конкретной модели материнской платы и актуальной версии BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, как и большинство серверных компонентов, выполнен в строгом индустриальном дизайне без декоративных радиаторов или подсветки. В серверных стойках и рабочих станциях, как правило, организовано активное обдуваемое охлаждение всего массива памяти. Отсутствие массивных радиаторов также обеспечивает компактное расположение модулей вплотную друг к другу, что важно при установке большого количества планок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продается поштучно. В серверных системах память обычно устанавливается группами для обеспечения многоканального режима работы (например, по 2, 4 или 8 модулей на канал), что существенно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и максимальной производительности необходимо заполнять слоты в строгом соответствии с руководством к материнской плате, учитывая канальность и рекомендуемые конфигурации.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - абсолютная несовместимость с потребительскими платформами для процессоров Intel Core i3/i5/i7/i9 или AMD Ryzen. Не пытайтесь установить этот модуль в обычную материнскую плату для настольного ПК. Перед покупкой тщательно проверьте спецификации вашей серверной материнской платы на предмет поддержки именно регистровой ECC памяти DDR4 с частотой 2933 МГц. Также учтите, что для работы на заявленной частоте может потребоваться соответствующая модель процессора и актуальная прошивка BIOS. Этот модуль - специализированное решение для профессионального и корпоративного сектора, где приоритетом является надежность и объем, а не низкие тайминги или внешний вид.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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