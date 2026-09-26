Описание товара Оперативная память Samsung, DDR5, 8GB (1x8 GB), 5600 MHz, CL46, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти станет отличным выбором для модернизации или сборки современных ноутбуков и компактных систем, таких как NUC или мини-ПК. Она идеально подходит для базовых рабочих задач, учёбы и повседневного использования: работы с документами, просмотра контента в интернете и лёгкой многозадачности. Для ресурсоёмких сценариев, таких как монтаж видео или современные игры, одного модуля объёмом 8 ГБ будет недостаточно, и потребуется установка второй такой же планки для двухканального режима и получения комфортных 16 ГБ суммарного объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR5 — новейшее поколение оперативной памяти, предлагающее повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR4. Важно понимать, что DDR5 физически и электрически несовместима с более ранними поколениями. Форм-фактор SO-DIMM чётко указывает на предназначение для ноутбуков и компактных настольных систем, поэтому этот модуль нельзя установить в обычный ПК со стандартными слотами DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 8 ГБ на один модуль является отправной точкой для современных систем, его хватит для запуска операционной системы и нескольких приложений. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что делает систему в целом более отзывчивой и сокращает загрузки в играх и программах. Однако реальный прирост в производительности будет заметен лишь при работе в двухканальном режиме, для чего рекомендуется использовать два одинаковых модуля.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминг CL46 является типичным для ранних модулей DDR5 начального уровня и указывает на относительно высокую латентность. В связке с частотой 5600 МГц это обеспечивает стабильную работу без экстремальных скоростей отклика. Данный модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и, как правило, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP/EXPO, рассчитан на работу на заявленной частоте "из коробки" в совместимых системах.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами, оснащёнными процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее или AMD Ryzen 6000-й серии и новее, которые имеют контроллер памяти DDR5 и слоты SO-DIMM. Крайне важно перед покупкой уточнить в спецификациях вашего устройства поддержку именно стандарта DDR5, так как установка несовместимого модуля физически невозможна. Также стоит проверить, поддерживает ли конкретная модель ноутбука частоту 5600 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбуков, где критически важна компактность и гарантированная совместимость с тесным внутренним пространством. Отсутствие массивного теплорассеивателя не является минусом, так как модуль рассчитан на работу на номинальной частоте с тепловыделением, которое штатная система вентиляции ноутбука способна рассеять.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в ноутбуке с двумя слотами оперативной памяти настоятельно рекомендуется приобрести вторую идентичную планку и установить их для активации двухканального режима. Это позволит практически удвоить пропускную способность подсистемы памяти, что положительно скажется на скорости работы интегрированной графики и в ресурсоёмких приложениях.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш ноутбук имеет свободный слот для апгрейда или что вы планируете заменить установленную планку, так как смешивание модулей DDR5 с разными характеристиками (частотой, таймингами, объёмом) может привести к нестабильной работе системы. Этот модуль — оптимальный выбор для недорогого и простого повышения производительности современного ноутбука. Если же вам изначально требуется 16 ГБ ОЗУ для игр или профессиональных задач, логичнее сразу рассмотреть готовый двухмодульный комплект на 16 ГБ (2x8 ГБ) с гарантированной совместимостью планок между собой.