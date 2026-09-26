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Оперативная память Samsung, DDR5, 64GB (1x64GB), 5600MHz, CL46, ECC, RDIMM, OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Samsung, DDR5, 64GB (1x64GB), 5600MHz, CL46, ECC, RDIMM, OEM

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Оперативная память Samsung, DDR5, 64GB (1x64GB), 5600MHz, CL46, ECC, RDIMM, OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
-
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
369 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740446
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
-
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х3х1
Вес, г.
40

Описание товара Оперативная память Samsung, DDR5, 64GB (1x64GB), 5600MHz, CL46, ECC, RDIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для профессиональных рабочих станций и серверов начального уровня, где критически важны стабильность и коррекция ошибок. Он оптимально подойдет для сборки системы под задачи виртуализации, работы с большими базами данных, рендеринга сложных сцен или функционирования в качестве файлового хранилища. Для рядового игрового или домашнего ПК такая память избыточна и несовместима, так как ориентирована на совершенно иной сегмент вычислительной техники.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR5 в форм-факторе RDIMM (Registered DIMM). Ключевое отличие RDIMM от привычных UDIMM для десктопов - наличие регистрового буфера (буфера адреса и команд), который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы. Это позволяет устанавливать значительно больший объем памяти и использовать модули большей плотности, но также означает, что такая планка совместима только со специализированными серверными и рабочими станционными платформами, поддерживающими регистровую память.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает впечатляющей для однопланочной конфигурации ёмкостью в 64 ГБ и работает на частоте 5600 МГц. Такой объём позволяет единовременно работать с несколькими ресурсоёмкими виртуальными машинами, огромными массивами данных или проектами для профессионального монтажа без необходимости постоянной подкачки данных с накопителя. Высокая частота обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью в задачах, активно этот канал использующих.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL46, что является типичным значением для серверной памяти DDR5 такого объёма и частоты, где приоритетом является не минимальная задержка, а стабильность и объём. Напряжение питания, как правило, стандартизировано для таких модулей. Важно понимать, что серверная память обычно не поддерживает пользовательские профили разгона вроде XMP или EXPO; она рассчитана на работу на заявленных заводских частотах в пределах спецификаций JEDEC, что гарантирует максимальную надёжность в круглосуточном режиме работы.

Совместимость с платформой

Модуль Samsung DDR5 RDIMM совместим исключительно с серверными материнскими платами и платформами для рабочих станций, которые имеют соответствующие слоты и чипсет, поддерживающие регистровую (Registered) память с коррекцией ошибок (ECC). Это, как правило, платы на чипсетах Intel Xeon Scalable (W-серии) или AMD EPYC/Threadripper PRO. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно RDIMM, а не только небуферизованную (UDIMM) память, и что процессор и BIOS разрешают использование модулей такой плотности и частоты.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов. В серверных средах охлаждение модулей памяти обеспечивается продуманным общим потоком воздуха от корпусных вентиляторов. Такое решение минимизирует высоту планки, что критически важно для плотного монтажа в стоечные серверные шасси и исключает любые риски конфликта с системой охлаждения процессора или другими компонентами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 64 ГБ. В серверных материнских платах, как правило, реализуются многоканальные архитектуры (двухканальный, четырёхканальный, восьмиканальный режимы), которые значительно увеличивают общую пропускную способность подсистемы памяти. Для их активации необходимо установить несколько модулей в определённые слоты, указанные в руководстве к материнской плате. При расширении системы крайне рекомендуется использовать идентичные по характеристикам модули от того же производителя для обеспечения максимальной стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая платформенная совместимость: эта память не подойдёт для обычных настольных компьютеров на Intel Core i или AMD Ryzen. Также стоит учесть, что поддержка частоты 5600 МГц зависит от возможностей конкретного процессора и материнской платы. Данный модуль оптимален для тех, кто собирает или апгрейдит специализированную рабочую станцию или сервер, где необходим большой объём надёжной памяти с коррекцией ошибок. Для обычных пользователей следует рассматривать небуферизованные модули (UDIMM) без ECC.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung, DDR5, 64GB (1x64GB), 5600MHz, CL46, ECC, RDIMM, OEM




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
64
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
-
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для профессиональных рабочих станций и серверов начального уровня, где критически важны стабильность и коррекция ошибок. Он оптимально подойдет для сборки системы под задачи виртуализации, работы с большими базами данных, рендеринга сложных сцен или функционирования в качестве файлового хранилища. Для рядового игрового или домашнего ПК такая память избыточна и несовместима, так как ориентирована на совершенно иной сегмент вычислительной техники.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR5 в форм-факторе RDIMM (Registered DIMM). Ключевое отличие RDIMM от привычных UDIMM для десктопов - наличие регистрового буфера (буфера адреса и команд), который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы. Это позволяет устанавливать значительно больший объем памяти и использовать модули большей плотности, но также означает, что такая планка совместима только со специализированными серверными и рабочими станционными платформами, поддерживающими регистровую память.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает впечатляющей для однопланочной конфигурации ёмкостью в 64 ГБ и работает на частоте 5600 МГц. Такой объём позволяет единовременно работать с несколькими ресурсоёмкими виртуальными машинами, огромными массивами данных или проектами для профессионального монтажа без необходимости постоянной подкачки данных с накопителя. Высокая частота обеспечивает высокую пропускную способность, что ускоряет обмен данными между процессором и памятью в задачах, активно этот канал использующих.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL46, что является типичным значением для серверной памяти DDR5 такого объёма и частоты, где приоритетом является не минимальная задержка, а стабильность и объём. Напряжение питания, как правило, стандартизировано для таких модулей. Важно понимать, что серверная память обычно не поддерживает пользовательские профили разгона вроде XMP или EXPO; она рассчитана на работу на заявленных заводских частотах в пределах спецификаций JEDEC, что гарантирует максимальную надёжность в круглосуточном режиме работы.

Совместимость с платформой

Модуль Samsung DDR5 RDIMM совместим исключительно с серверными материнскими платами и платформами для рабочих станций, которые имеют соответствующие слоты и чипсет, поддерживающие регистровую (Registered) память с коррекцией ошибок (ECC). Это, как правило, платы на чипсетах Intel Xeon Scalable (W-серии) или AMD EPYC/Threadripper PRO. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно RDIMM, а не только небуферизованную (UDIMM) память, и что процессор и BIOS разрешают использование модулей такой плотности и частоты.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов. В серверных средах охлаждение модулей памяти обеспечивается продуманным общим потоком воздуха от корпусных вентиляторов. Такое решение минимизирует высоту планки, что критически важно для плотного монтажа в стоечные серверные шасси и исключает любые риски конфликта с системой охлаждения процессора или другими компонентами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 64 ГБ. В серверных материнских платах, как правило, реализуются многоканальные архитектуры (двухканальный, четырёхканальный, восьмиканальный режимы), которые значительно увеличивают общую пропускную способность подсистемы памяти. Для их активации необходимо установить несколько модулей в определённые слоты, указанные в руководстве к материнской плате. При расширении системы крайне рекомендуется использовать идентичные по характеристикам модули от того же производителя для обеспечения максимальной стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая платформенная совместимость: эта память не подойдёт для обычных настольных компьютеров на Intel Core i или AMD Ryzen. Также стоит учесть, что поддержка частоты 5600 МГц зависит от возможностей конкретного процессора и материнской платы. Данный модуль оптимален для тех, кто собирает или апгрейдит специализированную рабочую станцию или сервер, где необходим большой объём надёжной памяти с коррекцией ошибок. Для обычных пользователей следует рассматривать небуферизованные модули (UDIMM) без ECC.

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