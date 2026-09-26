Оперативная память Samsung, DDR4, 8Gb (1x8 GB), 2133 MHz, CL15, SO-DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Samsung, DDR4, 8Gb (1x8 GB), 2133 MHz, CL15, SO-DIMM
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти отлично подойдет для базового апгрейда ноутбука или компактного настольного ПК, который используется для офисной работы, учебы, веб-серфинга и решения повседневных задач. Один модуль объемом 8 ГБ позволит комфортно работать с документами, держать открытыми множество вкладок браузера и использовать нетребовательные приложения. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или одновременной работы с несколькими тяжелыми программами одного модуля может оказаться недостаточно, и стоит рассмотреть комплект из двух планок или больший общий объем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который пришел на смену DDR3 и обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность при схожих тактовых частотах. Форм-фактор SO-DIMM однозначно указывает на то, что данная планка предназначена для установки в ноутбуки, компактные десктопы, моноблоки и другие системы, где используются соответствующие компактные слоты. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически несовместимы со слотами для полноразмерных DIMM в обычных настольных материнских платах.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является популярным и разумным выбором для расширения памяти в ноутбуке начального или среднего уровня. Частота 2133 МГц является базовой для стандарта DDR4 и обеспечивает достаточную скорость для описанных выше задач, вроде работы в офисных пакетах или просмотра контента. Переход на более высокие частоты, такие как 2666 или 3200 МГц, может дать заметный прирост в производительности только в специфичных сценариях, например в некоторых играх или профессиональных приложениях, чувствительных к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL15, что указывает на задержку между командой и её выполнением. В паре с базовой частотой 2133 МГц такие тайминги обеспечивают стандартный, предсказуемый уровень производительности без акцента на экстремально низкую латентность. Этот модуль, вероятнее всего, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, и будет работать на заявленной частоте 2133 МГц по умолчанию, что упрощает его установку в ноутбуки, где ручная настройка памяти часто недоступна. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащенными слотами под память стандарта DDR4 SO-DIMM. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваше устройство использует именно DDR4, а не более старый DDR3 или новый DDR5, так как поколения памяти физически и электрически несовместимы. Частота 2133 МГц является одной из самых базовых и поддерживается подавляющим большинством ноутбуков с DDR4, поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, но актуальность версии BIOS системы всегда остается на усмотрение производителя ноутбука.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, судя по описанию, выполнен в классическом низкопрофильном исполнении без дополнительных радиаторов охлаждения. Это типичное решение для ноутбучной памяти, где приоритет отдается компактности и минимальному тепловыделению на штатных частотах. Отсутствие массивного радиатора исключает любые возможные конфликты с элементами конструкции внутри тесного корпуса ноутбука. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что вполне ожидаемо для модуля, ориентированного на надежную работу в закрытом корпусе.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продается одной планкой объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который ощутимо увеличивает пропускную способность и отзывчивость системы, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в соответствующий слот на материнской плате ноутбука. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь подбирать модуль с максимально схожими характеристиками (частота, тайминги, производитель и даже ревизия чипов) для минимизации рисков нестабильной работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед заказом убедитесь в физической совместимости: ваш ноутбук должен иметь свободный слот SO-DIMM для памяти DDR4, а не припаянные на плату модули. Данная планка – отличный выбор для простого и недорогого увеличения оперативной памяти в стареющем ноутбуке для повышения комфорта в повседневных задачах. Если же вы собираетесь использовать требовательные приложения или игры, одного модуля и базовой частоты может быть недостаточно, и стоит изначально рассматривать комплекты из двух планок или модули с более высокой частотой, если они поддерживаются вашей платформой.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти отлично подойдет для базового апгрейда ноутбука или компактного настольного ПК, который используется для офисной работы, учебы, веб-серфинга и решения повседневных задач. Один модуль объемом 8 ГБ позволит комфортно работать с документами, держать открытыми множество вкладок браузера и использовать нетребовательные приложения. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или одновременной работы с несколькими тяжелыми программами одного модуля может оказаться недостаточно, и стоит рассмотреть комплект из двух планок или больший общий объем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который пришел на смену DDR3 и обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность при схожих тактовых частотах. Форм-фактор SO-DIMM однозначно указывает на то, что данная планка предназначена для установки в ноутбуки, компактные десктопы, моноблоки и другие системы, где используются соответствующие компактные слоты. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически несовместимы со слотами для полноразмерных DIMM в обычных настольных материнских платах.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является популярным и разумным выбором для расширения памяти в ноутбуке начального или среднего уровня. Частота 2133 МГц является базовой для стандарта DDR4 и обеспечивает достаточную скорость для описанных выше задач, вроде работы в офисных пакетах или просмотра контента. Переход на более высокие частоты, такие как 2666 или 3200 МГц, может дать заметный прирост в производительности только в специфичных сценариях, например в некоторых играх или профессиональных приложениях, чувствительных к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL15, что указывает на задержку между командой и её выполнением. В паре с базовой частотой 2133 МГц такие тайминги обеспечивают стандартный, предсказуемый уровень производительности без акцента на экстремально низкую латентность. Этот модуль, вероятнее всего, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, и будет работать на заявленной частоте 2133 МГц по умолчанию, что упрощает его установку в ноутбуки, где ручная настройка памяти часто недоступна. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащенными слотами под память стандарта DDR4 SO-DIMM. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваше устройство использует именно DDR4, а не более старый DDR3 или новый DDR5, так как поколения памяти физически и электрически несовместимы. Частота 2133 МГц является одной из самых базовых и поддерживается подавляющим большинством ноутбуков с DDR4, поэтому проблем с запуском возникнуть не должно, но актуальность версии BIOS системы всегда остается на усмотрение производителя ноутбука.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, судя по описанию, выполнен в классическом низкопрофильном исполнении без дополнительных радиаторов охлаждения. Это типичное решение для ноутбучной памяти, где приоритет отдается компактности и минимальному тепловыделению на штатных частотах. Отсутствие массивного радиатора исключает любые возможные конфликты с элементами конструкции внутри тесного корпуса ноутбука. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что вполне ожидаемо для модуля, ориентированного на надежную работу в закрытом корпусе.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продается одной планкой объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который ощутимо увеличивает пропускную способность и отзывчивость системы, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в соответствующий слот на материнской плате ноутбука. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь подбирать модуль с максимально схожими характеристиками (частота, тайминги, производитель и даже ревизия чипов) для минимизации рисков нестабильной работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед заказом убедитесь в физической совместимости: ваш ноутбук должен иметь свободный слот SO-DIMM для памяти DDR4, а не припаянные на плату модули. Данная планка – отличный выбор для простого и недорогого увеличения оперативной памяти в стареющем ноутбуке для повышения комфорта в повседневных задачах. Если же вы собираетесь использовать требовательные приложения или игры, одного модуля и базовой частоты может быть недостаточно, и стоит изначально рассматривать комплекты из двух планок или модули с более высокой частотой, если они поддерживаются вашей платформой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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